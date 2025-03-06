انتبه.. 6 عادات يومية شائعة قد تُضعف ذاكرتك

الوكيل الإخباري- إن الدماغ مثل العضلة - كلما تم استخدامها بالطريقة الصحيحة، أصبحت أقوى. لكن مثلما يمكن أن تضر عادات نمط الحياة السيئة بجسم الإنسان، فقد تؤدي عادات يومية معينة إلى إضعاف الذاكرة ومهارات التفكير ببطء.

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ووفق صحيفة Times of India، يقوم البعض بهذه الأشياء كل يوم دون أن يدركوا الضرر الذي تسببه لقوة أدمغتهم. وإذا وجد شخص ما نفسه ينسى الأشياء، أو يكافح من أجل التركيز، أو يشعر بالإرهاق العقلي، فربما تكون عاداته هي المسؤولة.



فيما يلي 6 عادات يومية قد تضر بالذاكرة:



1. تعدد المهام دائماً

تظهر الدراسات أن التوفيق المستمر بين مهام متعددة يمكن أن يثقل كاهل الدماغ، مما يجعل من الصعب الاحتفاظ بالمعلومات. عندما يقوم الشخص بتقسيم انتباهه كثيراً، لا يحصل الدماغ على فرصة لمعالجة وتخزين المعلومات بشكل صحيح، مما يؤدي إلى النسيان.



بدلاً من ذلك، يمكن محاولة التركيز على مهمة واحدة في كل مرة ومنح الدماغ الاهتمام الذي يستحقه.



2. قلة النشاط البدني

لا يؤثر تخطي التمارين الرياضية على محيط الخصر فحسب، بل يؤثر أيضاً على الذاكرة. تزيد التمارين الرياضية المنتظمة من تدفق الدم إلى الدماغ، مما يساعده على العمل بكفاءة.



من ناحية أخرى، قد يؤدي نمط الحياة المستقرة إلى إبطاء العمليات الإدراكية وحتى زيادة خطر الإصابة بحالات مرتبطة بالذاكرة مثل الخرف. حتى المشي لمدة 30 دقيقة يومياً أو بعض تمارين التمدد يمكن أن يعزز قوة العقل ويحافظ على حدة الذاكرة.



3. عدم حل الألغاز والأحاجي

يصبح الدماغ كسولاً إذا لم يتم تحديه بالألغاز أو الأحاجي أو أنشطة حل المشكلات. يشبه الأمر تماماً ضعف العضلات بدون ممارسة الرياضة، إذ يمكن أن تتدهور الذاكرة إذا لم يتم تحفيزها بانتظام. قد يؤدي لعب السودوكو أو حل الكلمات المتقاطعة أو حتى تجربة هواية جديدة إلى إبقاء العقل مشغولاً وتحسين الاحتفاظ بالذاكرة.



4. استخدام الهاتف طوال الوقت

إن استخدام الهاتف الذكي للاطلاع بشكل متواصل على منصات التواصل الاجتماعي أو مشاهدة الفيديوهات أو الاعتماد على الهاتف في كل شيء صغير يمكن أن يجعل العقل بطيئاً. إن التدفق المستمر للمعلومات يرهق العقل، مما يجعل من الصعب التركيز وتذكر التفاصيل المهمة.



كما أن التحديق في الشاشات لفترة طويلة يقلل من التفكير العميق ويضعف قدرة الدماغ على تخزين المعلومات. ينبغي محاولة تحديد حدود زمنية للشاشة وأخذ فترات راحة لإعطاء العقل بعض مساحة التنفس.



5. العزلة الاجتماعية

يمكن أن يؤدي الشعور بالوحدة إلى تقليص حجم العقل، حيث أن التفاعل الاجتماعي ضروري للصحة المعرفية. يساعد الانخراط في المحادثات وتبادل الأفكار وقضاء الوقت مع الأحباء على شحذ مهارات التفكير وتعزيز الذاكرة.



من جانب آخر، قد يؤدي عزل النفس إلى ضباب ذهني وتوتر وحتى اكتئاب - وهي حالات تؤثر بشكل مباشر على قوة الذاكرة. يجب أن يكون التواصل مع الأصدقاء والانضمام إلى المجموعات الاجتماعية أو المشاركة في مناقشات ممتعة من العادات اليومية للحفاظ على نشاط العقل.



6. كثرة التوتر

يشبه التوتر سارق الذاكرة - فهو يمحو ببطء القدرة على تذكر المعلومات. يفرز التوتر المزمن الكورتيزول، وهو هرمون يضر بمركز الذاكرة في الدماغ (الحُصين).



لهذا السبب عندما يكون الشخص متوتراً، يميل إلى نسيان الأشياء بسهولة أكبر. إن إيجاد طرق للاسترخاء - مثل التأمل أو التنفس العميق أو ممارسة هواية - يمكن أن يساعد في حماية الدماغ من التلف طويل الأمد.



تمارين للحفاظ على صحة الدماغ

يتطلب تحسين صحة الدماغ أيضاً ممارسة التمارين الرياضية. ولجعل الدماغ أكثر ذكاءً، يمكن المشاركة في أنشطة تتحدى وتحفز الوظائف الإدراكية.



إن تعلم مهارات جديدة مثل اللغة أو الآلة الموسيقية يقوي الروابط العصبية، بينما يعمل حل الألغاز والقراءة والكتابة على تحسين الذاكرة والتفكير النقدي.



كما يعزز التأمل واليقظة التركيز، بينما تعمل التمارين البدنية على تعزيز تدفق الدم إلى الدماغ، مما يدعم الصحة الإدراكية. وتعمل التفاعلات الاجتماعية والمحادثات الجذابة والمناظرات على تعزيز مهارات التفكير، فضلاً عن أن تجربة تجارب جديدة، مثل تغيير الروتين أو استكشاف بيئات مختلفة، تعزز المرونة العصبية.



وضعيات اليوغا

يمكن أن تساعد اليوغا في تحسين الذاكرة عن طريق تقليل التوتر وتعزيز التركيز وزيادة تدفق الأكسجين إلى الدماغ.



فيما يلي 5 وضعيات فعالة:

- بادماسانا: إن الجلوس متقاطع الساقين مع عمود فقري مستقيم يهدئ العقل ويعزز التركيز ويحسن الاحتفاظ بالذاكرة.

- فريكشاسانا: يساعد التوازن على ساق واحدة مع التركيز على نقطة واحدة على تحسين التركيز والوضوح الذهني.

- سارفانجاسانا: تعمل هذه الوضعية على زيادة تدفق الدم إلى المخ، مما يعزز الوظائف الإدراكية والذاكرة.

- باشيموتانا: تساعد على تقليل التوتر والتعب، مما يمكن أن يعزز القدرة على التعلم والذاكرة.