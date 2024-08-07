انتفاخ البطن من الأعلى- بما يشير؟

الوكيل الإخباري- انتفاخ البطن من الأعلى علامة على الكثير من المشكلات الصحية، ويعتمد العلاج على الأعراض الأخرى المصاحبة والتشخيص السليم.



أسباب انتفاخ البطن من الأعلى

تراكم الغازات

الغازات تحدث بشكل طبيعي، ولكن في بعض الحالات قد تتراكم الغازات بالجهاز الهضمي، نتيجة اتباع نمط غذائي غير صحي أو الإصابة بالعدوى، مما يسبب الشعور بالامتلاء والانتفاخ في الجزء العلوي من البطن.

عسر الهضم

عادة لا يشكل عسر الهضم مشكلة خطيرة، وقد يحدث نتيجة سوء التغذية أو اتباع عادات غذائية غير صحية، ويسبب عسر الهضم الانتفاخ والألم والإمساك.



حساسية الطعام

في بعض الحالات قد يكون انتفاخ الجزء العلوي من البطن علامة على الحساسية الغذائية، حيث يعاني بعض الأشخاص من حساسية ضد أنواع محددة من الطعام، وعند تناولها، يُظهر الجسم رد فعل تحسسي، ما يؤدي لظهور الكثير من الأعراض المؤلمة، وفي حالات محددة قد تعرض الحساسية الغذائية حياة بعض الأشخاص للخطر.



تضخم الطحال

قد يشير انتفاخ البطن في الجزء العلوي إلى تضخم الطحال، ولكن لا يعد الأمر شائعًا، ويحدث عند زيادة حجم الطحال عن حجمه الطبيعي نتيجة العديد من الأسباب، مثل الإصابة بأنواع معينة من العدوى، أو سرطان الطحال، أو تكيسات الطحال، أو فشل القلب.



التهاب جدار المعدة

يحدث التهاب جدار المعدة نتيجة التعرض لأي نوع من العدوى أو الالتهاب، وتتفاقم أعراض التهاب جدار المعدة عند تناول الأطعمة الدسمة والحارة والغنية بالمواد الحافظة، ويسبب التهاب جدار المعدة الكثير من الأعراض، مثل الألم والانتفاخ في الجزء العلوي من المعدة، والحرقة، وألم الصدر في بعض الحالات.