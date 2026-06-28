انسداد رئوي مميت.. طبيب يحذر من علامات إنذار مبكرة

الوكيل الإخباري- أشار الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى أن ظهور ضيق مفاجئ في التنفس مصحوبا بتورم في إحدى الساقين قد يكون مؤشرا على الإصابة بالانسداد الرئوي.



وقال مياسنيكوف إن من أبرز العلامات التحذيرية للإصابة بالانسداد الرئوي ظهور تورم في إحدى الساقين مصحوبا بضيق في التنفس، موضحا أن ذلك قد يشير إلى انتقال جلطة دموية إلى الرئتين، ما يؤدي إلى انسداد أحد فروع الشريان الرئوي، وهي حالة تشكل خطرا على الحياة.

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وأضاف أن السعال المصحوب بالدم، إلى جانب الانخفاض المفاجئ في مستوى تشبع الدم بالأكسجين في غياب أمراض رئوية معروفة، يعدان من المؤشرات الأخرى لهذه الحالة.



وأشار إلى أن عدم تشخيص الانسداد الرئوي وعلاجه في الوقت المناسب قد يؤدي إلى الوفاة خلال فترة قصيرة.