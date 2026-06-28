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انسداد رئوي مميت.. طبيب يحذر من علامات إنذار مبكرة

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تعبيرية
 
الأحد، 28-06-2026 04:40 م

الوكيل الإخباري- أشار الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى أن ظهور ضيق مفاجئ في التنفس مصحوبا بتورم في إحدى الساقين قد يكون مؤشرا على الإصابة بالانسداد الرئوي.

وقال مياسنيكوف إن من أبرز العلامات التحذيرية للإصابة بالانسداد الرئوي ظهور تورم في إحدى الساقين مصحوبا بضيق في التنفس، موضحا أن ذلك قد يشير إلى انتقال جلطة دموية إلى الرئتين، ما يؤدي إلى انسداد أحد فروع الشريان الرئوي، وهي حالة تشكل خطرا على الحياة.

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وأضاف أن السعال المصحوب بالدم، إلى جانب الانخفاض المفاجئ في مستوى تشبع الدم بالأكسجين في غياب أمراض رئوية معروفة، يعدان من المؤشرات الأخرى لهذه الحالة.


وأشار إلى أن عدم تشخيص الانسداد الرئوي وعلاجه في الوقت المناسب قد يؤدي إلى الوفاة خلال فترة قصيرة.


وأوضح أن الانصمام الخثاري الرئوي يحدث نتيجة انسداد الشريان الرئوي أو أحد فروعه بجلطة دموية انفصلت عن أوردة الأطراف السفلية، مؤكدا ضرورة البدء الفوري بعلاج المرضى الذين يتم تشخيص إصابتهم بهذه الحالة باستخدام مميعات الدم.

 
 


gnews

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