باحثون يطورون عدسات لاصقة مخصصة بالطباعة ثلاثية الأبعاد

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الوكيل الإخباري- يعمل باحثون على تطوير عدسات لاصقة صلبة مخصصة يمكن تصنيعها بواسطة الطباعة ثلاثية الأبعاد خلال 20 دقيقة فقط، ما قد يسمح بتصميمها وإنتاجها خلال زيارة واحدة لطبيب العيون مستقبلًا. اضافة اعلان





وطوّر فريق من جامعة واترلو الكندية تقنية تنتج عدسات تتوافق بدقة مع شكل قرنية كل مريض، مع توفير تصحيح الرؤية المطلوب.



واعتمد الباحثون على تركيبة جديدة من السيليكون لمعالجة صعوبة طباعة مواد العدسات التقليدية، كما طوروا طبقة فائقة الرقة لتحسين نعومة السطح ووضوح الرؤية.



ولا تزال العدسات قيد الاختبار المخبري، فيما يستعد الفريق لتجربتها على البشر.





