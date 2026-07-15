باحثون يطورون عدسات لاصقة مخصصة بالطباعة ثلاثية الأبعاد

وطوّر فريق من جامعة واترلو الكندية تقنية تنتج عدسات تتوافق بدقة مع شكل قرنية كل مريض، مع توفير تصحيح الرؤية المطلوب.
واعتمد الباحثون على تركيبة جديدة من السيليكون لمعالجة صعوبة طباعة مواد العدسات التقليدية، كما طوروا طبقة فائقة الرقة لتحسين نعومة السطح ووضوح الرؤية.
ولا تزال العدسات قيد الاختبار المخبري، فيما يستعد الفريق لتجربتها على البشر.
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