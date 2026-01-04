باحثون يطورون علاجا يوقف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

10:18 م

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة علمية حديثة عن علاج تجريبي جديد يوقف مرض الزهايمر قبل ظهور أعراضه، في تطور يعد الأبرز على صعيد البحث العلاجي لهذا الاضطراب العصبي المنهك. اضافة اعلان





ووفقا للدراسة التي نشرت في مجلة "ألزهايمر آند ديمينشيا"، تم إعطاء الفئران المصابة نموذجيا بالمرض جرعة فموية يومية من الدواء على مدار 60 يوما، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في البروتينات السامة المرتبطة بالمرض.



وبحسب ما نقلت (يورو نيوز)، أظهر الدواء التجريبي "NU-9" الذي طوره باحثون في جامعة نورث وسترن على نماذج حيوانية، نتائج واعدة حيث تمكن من وقف التنكس العصبي المرتبط بمرض الزهايمر في مراحله الأولى حتى قبل أن يبدأ المريض بنسيان الأسماء أو فقدان القدرة على التعرف على الوجوه.



كما أظهر الدواء قدرة لافتة على كبح ما يعرف بـ"التنسج النجمي التفاعلي"، وهو أحد المؤشرات الرئيسة للالتهاب العصبي المبكر.



