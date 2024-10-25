بحيلة غير متوقعة.. رجل يفقد 4 كيلو في أسبوع واحد فقط

الوكيل الإخباري- التخلص من الوزن الزائد قد يكون مهمة صعبة، بغض النظر عن النظام الغذائي أو التمارين الرياضية التي يمارسها الشخص.

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وكشف رجل بريطاني يدعى "ketorecipes" خلال مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بمنصة "تيك توك" عن حيلة غير متوقعة ساعدته على فقدان 4 كيلو جرام في أسبوع واحد فقط من خلال اتباع روتين إفطار منتظم مليء بالبروتين والدهون الصحية، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.



وقال: "لقد فقدت 4 كيلو جرام الأسبوع الماضي من خلال تناول هذا الإفطار كل يوم، فهو غني بالبروتين والدهون الصحية، لذا فهو يبقيك ممتلئًا".



وهذه الوصفة المكونة من الجبن القريش والبيض المسلوق قد تسهم في الشعور بالشبع، وذلك بفضل احتوائها على البروتين والدهون الصحية.



طريقة التحضير: قومي بغلي البيض على النار لمدة 8 دقائق و25 ثانية، وبعد ذلك أحضري إناء وضعي البيض مع قطعة جبنة قريش ونصف حبة أفوكادو وكزبرة طازجة وبصل أحمر مفروم وخيار وطماطم وفلفل حار.



وحصد مقطع الفيديو 283 ألف إعجاب و1800 تعليق.



وعلق أحد المتابعين قائلًا: "تناول البيض في الصباح يجعلك تشعر بالشبع طوال اليوم".

بينما أشاد آخر: "البيض المقلي لذيذ جدًا".