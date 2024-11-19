بخاخ أنفي قد يحد من تطور الزهايمر بدرجة كبيرة

وأثبتت الدراسة أن رذاذ الأنف قلل من الالتهاب في الدماغ مع تقليل تكوين اللويحات والبروتينات المرتبطة بالفقدان التدريجي للخلايا العصبية في الدماغ، وهي المسؤولة عن مرض الزهايمر.
وأوضح الخبراء أن الاكسوزومات الموجودة في رذاذ الأنف تم امتصاصها بواسطة الخلايا المناعية في الدماغ، والتي تنشط لدى مرضى الزهايمر، وتسبب الالتهاب لإزالة لويحات الزهايمر من الدماغ، وتضرر الخلايا العصبية، والفقدان التدريجي للخلايا العصبية.
وأكد الباحثون أن رذاذ الأنف يمكن أن يغير بشكل كبير من التعبير الجيني للخلايا الدبقية الصغيرة، ويقلل من إنتاج العديد من البروتينات الالتهابية الضارة."
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