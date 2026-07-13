بدائل السكر تحت المجهر.. أيها الأفضل لصحتك؟

وتشمل كحوليات السكر الزايليتول والسوربيتول، بينما تضم المحليات الاصطناعية الأسبرتام والسكرالوز، ويعتمد اختيار الأنسب منها على استجابة الجسم واحتياجات كل شخص.
ويحذر الخبراء من الإفراط في تناول هذه البدائل، إذ قد تسبب كحوليات السكر اضطرابات هضمية، في حين قد ترتبط المحليات الاصطناعية بالصداع أو تغيرات في بكتيريا الأمعاء، مع استمرار الأبحاث حول تأثيرها في مقاومة الإنسولين.
وينصح المختصون بالاعتدال في استخدامها واستشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية، خاصة للحوامل والمرضعات، لاختيار البديل الأنسب.
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