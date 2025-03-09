بدائل صحية للحلويات في رمضان لتجنب المشكلات الصحية

الوكيل الإخباري- تعتبر الحلويات جزءاً من طقوس شهر رمضان المبارك، لكن الإكثار من تناولها قد يؤدي إلى مشكلات صحية بسبب احتوائها على كميات كبيرة من السكريات والدهون، سواء المشبعة أو غير المشبعة. في هذا التقرير، نستعرض بعض البدائل الصحية التي يمكن تناولها خلال شهر رمضان، لتفادي الآثار السلبية الناتجة عن الإفراط في تناول الحلويات.

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بدائل الحلويات في رمضان

تؤكد الدكتورة سلوى محمود، خبيرة التغذية بالمعهد القومي للتغذية، أن الاعتماد على بدائل الحلويات في رمضان لا يعني حرمان الجسم من الحلويات تمامًا، بل يمكن استبدالها بأخرى صحية لا تؤثر سلبًا على الصحة. فيما يلي بعض البدائل الصحية التي يمكن اتباعها:

الزيوت النباتية

يمكن استبدال الزبدة في الحلويات باستخدام الزيوت النباتية غير المشبعة، مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند. كما يُفضل استخدام الفرن المنزلي في تحضير الحلويات بدلًا من القلي، مما يقلل من كمية الدهون الضارة.



التمر

يمكن استبدال السكريات الموجودة في الحلويات مثل الكنافة والقطايف بالتمر كمصدر طبيعي للسكر، مما يعطي الحلوى طعماً لذيذًا دون التأثير السلبي على مستوى السكر في الدم.



البطاطا

البطاطا هي بديل صحي آخر، حيث تحتوي على كمية كبيرة من الألياف والكربوهيدرات التي تزود الجسم بالطاقة. يمكن تحضير البطاطا بطرق مختلفة مثل البطاطا المهلبية، التي تعد خيارًا ممتازًا كحلوى رمضانية صحية.



تناول الحلويات بكميات معتدلة

توصي الدكتورة سلوى محمود بتناول الحلويات بكميات معتدلة وعدم الإفراط فيها، حيث إن تناول الحلويات بكثرة قد يسبب العطش طوال اليوم.

الخلاصة

يمكنك الاستمتاع بالحلويات في رمضان بشكل صحي من خلال استبدال بعض المكونات ببدائل طبيعية وصحية، مما يساهم في الحفاظ على صحتك ويحميك من المشكلات الصحية الناتجة عن الإفراط في تناول الدهون والسكريات.