بدون أدوية.. هكذا تخفّض الكوليسترول بطريقة طبيعية وآمنة

لكن هل تعلم أن نظامك الغذائي قد يكون وسيلتك الأفضل للوقاية؟
إليك أهم الأطعمة التي تساعد على خفض الكوليسترول بشكل طبيعي:
الدهون غير المشبعة: زيت الزيتون، المكسرات، الأفوكادو، الأسماك الزيتية.
الفواكه والخضروات: التفاح، البروكلي، العدس، الفراولة – 5 حصص يوميًا.
الشوفان والشعير: يحتويان على ألياف "بيتا جلوكان" التي تقلل امتصاص الكوليسترول.
المكسرات: حفنة يوميًا تدعم صحة القلب.
الصويا: حليب الصويا والتوفو بديل نباتي فعّال.
الأطعمة المدعّمة بالستيرولات: قد تخفض الكوليسترول بنسبة تصل إلى 10% خلال 3 أسابيع!
🔍 ملاحظة: هذه الأطعمة ليست بديلًا عن الدواء لمن يحتاجونه، لكنها داعم قوي لصحة القلب
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