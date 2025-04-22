الثلاثاء 2025-04-22 03:53 م
 

بدون أدوية.. هكذا تخفّض الكوليسترول بطريقة طبيعية وآمنة

اغل
تعبيرية
 
الثلاثاء، 22-04-2025 03:18 م

الوكيل الإخباري- رغم أن الكوليسترول عنصر مهم في الجسم، إلا أن ارتفاعه يُشكّل خطرًا حقيقيًا على القلب والشرايين. الخطير أن ارتفاعه غالبًا ما يكون بدون أعراض، لذا الفحص الدوري ضروري.

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لكن هل تعلم أن نظامك الغذائي قد يكون وسيلتك الأفضل للوقاية؟


إليك أهم الأطعمة التي تساعد على خفض الكوليسترول بشكل طبيعي:
الدهون غير المشبعة: زيت الزيتون، المكسرات، الأفوكادو، الأسماك الزيتية.
الفواكه والخضروات: التفاح، البروكلي، العدس، الفراولة – 5 حصص يوميًا.
الشوفان والشعير: يحتويان على ألياف "بيتا جلوكان" التي تقلل امتصاص الكوليسترول.
المكسرات: حفنة يوميًا تدعم صحة القلب.
الصويا: حليب الصويا والتوفو بديل نباتي فعّال.
الأطعمة المدعّمة بالستيرولات: قد تخفض الكوليسترول بنسبة تصل إلى 10% خلال 3 أسابيع!


🔍 ملاحظة: هذه الأطعمة ليست بديلًا عن الدواء لمن يحتاجونه، لكنها داعم قوي لصحة القلب 

 

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