بريطانيا تطرح أقراصاً جديدة بديلاً لحقن إنقاص الوزن

وحذّر مختصون من أن الأقراص تحمل الآثار الجانبية نفسها للحقن، مع مخاوف من إساءة استخدامها وانتشار الأدوية المقلدة، فيما يتراوح سعرها بين 90 و300 جنيه إسترليني شهرياً.
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