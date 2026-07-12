بريطانيا تطرح أقراصاً جديدة بديلاً لحقن إنقاص الوزن

الوكيل الإخباري- بدأ طرح أقراص "ويغوفي" (Wegovy) المحتوية على مادة سيماغلوتايد في القطاع الصحي الخاص في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لعلاج السمنة، لتكون بديلاً عن الحقن الأسبوعية المستخدمة لإنقاص الوزن.

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وتعمل الأقراص على تعزيز الشعور بالشبع وتقليل الشهية، لكنها تتطلب الالتزام بتعليمات محددة عند تناولها، وتُصرف فقط للأشخاص الذين يستوفون الشروط الطبية وتحت إشراف طبي.