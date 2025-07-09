بريطانيا.. سحب قطرات عين شائعة لاحتمال تسببها بالعمى

الوكيل الإخباري- أطلقت السلطات الصحية في المملكة المتحدة تحذيراً طارئاً بعد سحب أكثر من 11 ألف عبوة من قطرات العين "Zaditen"، المخصصة لعلاج الحساسية الموسمية، بسبب مخاوف من تلوث دفعة معينة أثناء التصنيع، ما قد يؤدي إلى التهابات خطيرة في العين تصل في بعض الحالات إلى فقدان البصر.

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وأكدت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) أن التلوث يقتصر على دفعة واحدة تحمل الرقم "4V64" وتنتهي صلاحيتها في 30 سبتمبر 2026، مشيرة إلى أن استخدامها قد يسبب التهاب الملتحمة الجرثومي أو التهابات أكثر خطورة مثل التهاب القرنية والجفن.



ورغم عدم تسجيل أي إصابات حتى الآن، دعت MHRA المرضى إلى التوقف الفوري عن استخدام الدفعة المتأثرة، والإبلاغ عن أي أعراض عبر "نظام البطاقة الصفراء"، لضمان سرعة التدخل.



ويأتي التحذير في توقيت حساس، مع بلوغ مستويات حبوب اللقاح ذروتها في بريطانيا، ما يزيد من اعتماد المرضى على القطرات لتخفيف أعراض "حمى القش".



وفي هذا السياق، جدّدت هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) توصياتها للوقاية من الحساسية الموسمية، ومنها: استخدام الفازلين حول الأنف، وارتداء نظارات شمسية مغلقة، والاستحمام فور العودة من الخارج