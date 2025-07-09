بريطانيا.. سحب قطرات عين شائعة لاحتمال تسببها بالعمى

وأكدت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) أن التلوث يقتصر على دفعة واحدة تحمل الرقم "4V64" وتنتهي صلاحيتها في 30 سبتمبر 2026، مشيرة إلى أن استخدامها قد يسبب التهاب الملتحمة الجرثومي أو التهابات أكثر خطورة مثل التهاب القرنية والجفن.
ورغم عدم تسجيل أي إصابات حتى الآن، دعت MHRA المرضى إلى التوقف الفوري عن استخدام الدفعة المتأثرة، والإبلاغ عن أي أعراض عبر "نظام البطاقة الصفراء"، لضمان سرعة التدخل.
ويأتي التحذير في توقيت حساس، مع بلوغ مستويات حبوب اللقاح ذروتها في بريطانيا، ما يزيد من اعتماد المرضى على القطرات لتخفيف أعراض "حمى القش".
وفي هذا السياق، جدّدت هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) توصياتها للوقاية من الحساسية الموسمية، ومنها: استخدام الفازلين حول الأنف، وارتداء نظارات شمسية مغلقة، والاستحمام فور العودة من الخارج
-
أخبار متعلقة
-
خبيرة تغذية تحذر.. خطأ شائع عند تناول مكملات أوميغا-3
-
الشمس مفيدة.. لكن الإفراط في التعرض لها قد يسبب 6 أضرار خطيرة
-
أعراض غير واضحة لسرطان الدم.. ما هي؟
-
فوائد غير متوقعة لحليب الإبل في مكافحة مرض يصيب الملايين حول العالم
-
أفضل وجبة فطور لخفض الكوليسترول الضار
-
هدف علاجي جديد لسرطان عدواني يصيب العين
-
طبيب يحذر: نزيف اللثة ليس أمرا طبيعيا
-
قشور الموز.. علاج طبيعي للدغات البعوض