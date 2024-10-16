بشرى سارة لمرضى السكري

الوكيل الإخباري- نجحت دراسة حديثة في التوصل لتقنية علاجية واعدة لداء السكري من النوع الثاني، من المتوقع أن تقلل من حاجة المرضى إلى العلاج بالإنسولين.



وتعتمد التقنية الجديدة التي أُطلق عليها اسم "Electroporation" على إعادة الخلايا عن طريق العلاج بالكهرباء حسبما نشر موقع "Medscape".

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وأظهرت الدراسة أن تقنية Electroporation ساهمت في التخلص من العلاج بالإنسولين لدى أكثر من 85% من المرضى المشاركين.



وتستخدم تقنية Electroporation نبضات كهربائية قصيرة، تساعد على فتح مسام الخلايا بشكل مؤقت، مما يساهم في إعادة نمو أنسجة معينة داخل البنكرياس، وهو العضو المسؤول عن إنتاج هرمون الإنسولين لتنظيم مستويات سكر الدم.



وعندما دمج الباحثون بين دواء سيماجلوتايد Semaglutide وتقنية Electroporation، لاحظوا تحسنًا كبيرًا في وظائف البنكرياس لدى المشاركين، ومن ثم انخفضت حاجة أجسامهم للإنسولين الخارجي.



ويعتبر دواء سيماجلوتايد من أشهر الأدوية المستخدمة في علاج السكري من النوع الثاني، عن طريق تنشيط عملية إنتاج الإنسولين بالجسم، بالإضافة إلى قدرته على تقليل الشهية.



وتوصلت الدراسة لهذه النتائج المبشرة بعد تجربة تقنية Electroporation تحت تأثير التخدير العميق على 14 مشاركًا مريضًا بالنمط الثاني من السكري، تتراوح أعمارهم من 28 إلى 75 عامًا.



وألزم الفريق البحثي المشاركين -الذين تراوح مؤشر كتلة أجسادهم بين 24 و40 كجم لكل متر مربع- باتباع نظام غذائي سائل متساوي السعرات الحرارية لمدة أسبوعين. وبعد ذلك تم زيادة جرعة دواء السيماجلوتايد تدريجيًا إلى 1 مجم لكل أسبوع.



وبعد 180 - 360 يومًا، وجد الباحثون أن 86% من المشاركين، ما يعادل 12 مشاركًا، أصبحوا ليسوا بحاجة إلى العلاج بالإنسولين.



واستمرت فعالية التقنية الجديدة مع دواء سيماجلوتايد لمدة 24 شهرًا، حيث ظلت مستويات الجلوكوز بالدم مستقرة لديهم، مع بقاء نسبة السكر التراكمي أقل من 7.5%.