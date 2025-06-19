الخميس 2025-06-19 03:00 م
 

بعد الإقلاع عن التدخين- إليك طرق تنظيف الرئتين من النيكوتين

ته
تعبيرية
 
الخميس، 19-06-2025 01:51 م

الوكيل الإخباري-  يعاني المقلعون عن التدخين من صعوبات في تطهير رئتيهم من آثار النيكوتين، لكن هناك طرقًا طبيعية فعالة للمساعدة على تنظيفها تدريجيًا:

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🫁 كيف تنظف الرئتان نفسها؟
تنتج الرئتان المخاط الذي يحبس السموم والجراثيم.
يتخلص الجسم من هذا المخاط عبر السعال أو تنظيف الحلق.


✅ طرق فعالة لدعم تنظيف الرئتين:
شرب كميات كافية من الماء: يساعد في إنتاج المخاط وتسهيل طرده.
تحسين جودة الهواء: عبر التهوية، تنظيف الغبار، أو استخدام منقّي هواء.
تجنّب الملوثات: مثل دخان السجائر والتلوث البيئي.
ممارسة التمارين بانتظام: تقوّي الرئتين وتحسّن التنفس.


🕒 متى تتحسن الرئة بعد الإقلاع؟
تبدأ وظائف الرئة والدورة الدموية بالتحسن خلال 2 إلى 3 أشهر من التوقف عن التدخين.


🌿 للتخلص من المخاط طبيعيًا:

استنشاق بخار الماء لتوسيع الشعب الهوائية.
قرع الصدر يدويًا لطرد المخاط.
شرب الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة التي تخفف الالتهاب.

 

الكونسلتو 

 
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