بعد الإقلاع عن التدخين- إليك طرق تنظيف الرئتين من النيكوتين

🫁 كيف تنظف الرئتان نفسها؟
تنتج الرئتان المخاط الذي يحبس السموم والجراثيم.
يتخلص الجسم من هذا المخاط عبر السعال أو تنظيف الحلق.
✅ طرق فعالة لدعم تنظيف الرئتين:
شرب كميات كافية من الماء: يساعد في إنتاج المخاط وتسهيل طرده.
تحسين جودة الهواء: عبر التهوية، تنظيف الغبار، أو استخدام منقّي هواء.
تجنّب الملوثات: مثل دخان السجائر والتلوث البيئي.
ممارسة التمارين بانتظام: تقوّي الرئتين وتحسّن التنفس.
🕒 متى تتحسن الرئة بعد الإقلاع؟
تبدأ وظائف الرئة والدورة الدموية بالتحسن خلال 2 إلى 3 أشهر من التوقف عن التدخين.
🌿 للتخلص من المخاط طبيعيًا:
قرع الصدر يدويًا لطرد المخاط.
شرب الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة التي تخفف الالتهاب.
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