بعد الإقلاع عن التدخين- إليك طرق تنظيف الرئتين من النيكوتين

الوكيل الإخباري- يعاني المقلعون عن التدخين من صعوبات في تطهير رئتيهم من آثار النيكوتين، لكن هناك طرقًا طبيعية فعالة للمساعدة على تنظيفها تدريجيًا:

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🫁 كيف تنظف الرئتان نفسها؟

تنتج الرئتان المخاط الذي يحبس السموم والجراثيم.

يتخلص الجسم من هذا المخاط عبر السعال أو تنظيف الحلق.



✅ طرق فعالة لدعم تنظيف الرئتين:

شرب كميات كافية من الماء: يساعد في إنتاج المخاط وتسهيل طرده.

تحسين جودة الهواء: عبر التهوية، تنظيف الغبار، أو استخدام منقّي هواء.

تجنّب الملوثات: مثل دخان السجائر والتلوث البيئي.

ممارسة التمارين بانتظام: تقوّي الرئتين وتحسّن التنفس.



🕒 متى تتحسن الرئة بعد الإقلاع؟

تبدأ وظائف الرئة والدورة الدموية بالتحسن خلال 2 إلى 3 أشهر من التوقف عن التدخين.



🌿 للتخلص من المخاط طبيعيًا:

استنشاق بخار الماء لتوسيع الشعب الهوائية.

قرع الصدر يدويًا لطرد المخاط.

شرب الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة التي تخفف الالتهاب.