بعد كم دقيقة من الاستيقاظ يجب أن تتناول الإفطار؟ ومتى تشرب الماء؟

وأوضحت دوناليس أنه ينبغي لهذا الغرض تناول وجبة الإفطار في التوقيت المناسب، أي خلال أول ساعتين بعد النهوض من الفراش، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعد مهما، خاصة للأطفال والمرأة في مرحلتي الحمل والرضاعة ومرضى السكري.
الماء
بالنسبة للماء ينصح بأن تشربه عند الاستيقاظ، حتى قبل تناول الإفطار، فشرب الماء مباشرة بعد الاستيقاظ يساعد في ترطيب جسمك، وأيضا شربه في أي وقت خلال اليوم.
كما أن شرب كوب من الماء قبل الإفطار يقلل تناولك للسعرات الحرارية طوال اليوم، وذلك وفق دراسات، والتي تشير إلى أن الاستهلاك الكبير للماء يساعد في تقليل تناول السعرات الحرارية اليومية، لأنه يزيد الشعور بالامتلاء.
وأيضا، يساعد شرب الماء -طوال اليوم وليس فقط في الصباح- على فقدان الوزن، ويعزى ذلك إلى تأثيره الحراري (thermogenic effect) الذي يشير إلى الطاقة المطلوبة لتسخين الماء البارد في الجهاز الهضمي بعد الاستهلاك.
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