 
السبت 2024-10-05 11:20 ص
 

بعد كم دقيقة من الاستيقاظ يجب أن تتناول الإفطار؟ ومتى تشرب الماء؟

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 05-10-2024 10:11 ص
الوكيل الإخباري-   لتحقيق ‫الاستفادة القصوى من وجبة الإفطار ينبغي تناولها في التوقيت المناسب ‫واختيار مكوناتها بعناية، ‫وقالت خبيرة التغذية الألمانية أستريد دوناليس إن وجبة الإفطار تتميز ‫بفوائد صحية جمة، حيث إنها تعمل على شحن مخزون الطاقة في الجسم مجددا.اضافة اعلان


‫‫وأوضحت دوناليس أنه ينبغي لهذا الغرض تناول وجبة الإفطار في التوقيت ‫المناسب، أي خلال أول ساعتين بعد النهوض من الفراش، مشيرة إلى أن هذا ‫الأمر يعد مهما، خاصة للأطفال والمرأة في مرحلتي الحمل والرضاعة ‫ومرضى السكري.

الماء
بالنسبة للماء ينصح بأن تشربه عند الاستيقاظ، حتى قبل تناول الإفطار، فشرب الماء مباشرة بعد الاستيقاظ يساعد في ترطيب جسمك، وأيضا شربه في أي وقت خلال اليوم.

كما أن شرب كوب من الماء قبل الإفطار يقلل تناولك للسعرات الحرارية طوال اليوم، وذلك وفق دراسات، والتي تشير إلى أن الاستهلاك الكبير للماء يساعد في تقليل تناول السعرات الحرارية اليومية، لأنه يزيد الشعور بالامتلاء.

وأيضا، يساعد شرب الماء -طوال اليوم وليس فقط في الصباح- على فقدان الوزن، ويعزى ذلك إلى تأثيره الحراري (thermogenic effect) الذي يشير إلى الطاقة المطلوبة لتسخين الماء البارد في الجهاز الهضمي بعد الاستهلاك.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية هل يقبل وزير العمل على رفع لائق للحد الأدنى للأجور ؟

تعبيرية

أخبار محلية منح دراسية للأردنيين مقدمة من جامعة عراقية في برنامج البكالوريوس

دخان يتصاعد من موقع لإحدى الضربات الأميركية على اليمن

عربي ودولي الحوثيون: 18 غارة أميركية بريطانية على اليمن

الممثل الفرنسي ميشال بلان

فن ومشاهير وفاة الممثل الفرنسي ميشال بلان

حرائق يتسبب بها حزب الله في مستوطنات الشمال الفلسطيني المحتل

عربي ودولي حزب الله: خسائر للاحتلال باستهدافنا دبابة ميركافا إسرائيلية

من المصدر

أسواق ومال الذهب يتراجع

تعبيرية

المرأة والجمال خطوات مهمة لمكافحة التجاعيد حول العين

البقاء لله

أخبار محلية وفاة الدكتورة الجامعية ماجدة عبيدات



 


الأكثر مشاهدة