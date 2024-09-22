بعد 50 عاماً من الغموض.. اكتشاف فصيلة دم جديدة

وبينما يُعرف نظام فصيلة الدم ABO وعامل الريسوس، فإن البشر لديهم العديد من أنظمة فصائل الدم الأخرى. معظم فصائل الدم الرئيسية تم التعرف عليها في القرن العشرين، ولكن تم اكتشاف فصائل جديدة، مثل نظام الدم Er، في السنوات الأخيرة.
حدد الفريق ثلاثة مرضى بفصيلة دم نادرة بدون الطفرة، مما يشير إلى أن اضطرابات الدم قد تقمع المستضد. بفهم العلامات الجينية وراء طفرة MAL، يمكن للباحثين الآن اختبار المرضى لمعرفة ما إذا كانت فصيلة الدم السلبية موروثة أو ناتجة عن قمع، مما قد يشير إلى مشكلات طبية أساسية. هذا الفهم قد يساعد في إنقاذ المزيد من الأرواح.
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