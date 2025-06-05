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بمناسبة عيد الأضحى.. الطريقة الصحية لتناول اللحوم لمرضى السمنة والسكري

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تعبيرية
 
الخميس، 05-06-2025 01:25 م

الوكيل الإخباري- مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حذّرت الدكتورة سحر خيري، عميدة المعهد القومي المصري للتغذية، من مخاطر الإفراط في تناول اللحوم بالنسبة لمرضى الأمراض المزمنة، مشددة على ضرورة الالتزام بإرشادات غذائية دقيقة لتفادي المضاعفات الصحية خلال أيام العيد.

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وقالت خيري، في تصريحات خاصة لقناتي "العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن الأشخاص الذين يعانون من السمنة، السكري، ارتفاع ضغط الدم، الكبد الدهني، أو النقرس، يجب أن يتناولوا اللحوم باعتدال وبطريقة صحية، مفضّلة أن تُطهى اللحوم عبر السلق لتقليل محتواها الدهني، مع الاكتفاء بتناولها مرة واحدة يوميًا فقط.


وأضافت أن اللحوم، وخصوصًا لحوم الضأن، تحتوي على كميات كبيرة من الدهون غير المرئية، ما يستدعي الحذر في طريقة تحضير الأطعمة الدسمة كطبق الفتة الشهير، مشيرة إلى ضرورة تقليل الدهون المضافة أثناء الطهي.


وأوصت خيري بتناول السلطات الخضراء مع الوجبات، خاصة تلك التي تحتوي على البقدونس، لدوره في امتصاص الدهون وتحسين عملية الهضم. كما نصحت بتناول الزبادي مع الأطباق الغنية بالدهون لتسهيل عملية الهضم والحد من الانتفاخات واضطرابات المعدة.


واختتمت خيري تحذيراتها بدعوة أصحاب الحالات الصحية الخاصة إلى الاعتدال في تناول اللحوم، والحرص على تنويع الغذاء وتناول كميات كافية من الماء، مؤكدة أن الالتزام بهذه النصائح يضمن الاستمتاع بأجواء العيد دون تعريض الصحة لأي انتكاسات.

 

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gnews

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