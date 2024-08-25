بين حليب البقر وحليب الصويا.. أيهما أفضل؟

وأجرى باحثون من جامعة تورنتو تحليلاً شمل 17 تجربة سابقة على أكثر من 500 شخص، حيث شرب المشاركون 500 مل من الحليب يومياً، إما حليب بقر أو حليب صويا.
وأشار الفريق إلى ضرورة إعادة تقييم تصنيف حليب الصويا المدعم كغذاء فائق المعالجة، معتبرين أن هذا التصنيف قد يكون مضللاً.
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