 
الثلاثاء 2024-11-19 03:37 م
 

تباين ضغط الدم يرتبط بتسارع تطوّر الغلوكوما

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 19-11-2024 02:41 م

الوكيل الإخباري- أشارت أبحاث في جامعة كاليفورنيا إلى أن التباين طويل الأمد في ضغط الدم يرتبط بتدهور متسارع في الرؤية الطرفية بسبب تطور الغلوكوما، أو المياه الزرقاء على العين.

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والغلوكوما اعتلال عصبي بصري يتميز بموت الخلايا العقدية الشبكية التدريجي، وفقدان المحور العصبي.


ويعد ضغط العين عامل خطر مثبتًا لهذا المرض، وهو قابل للتعديل، بحسب "مديكال إكسبريس".
وفي الدراسة الحالية، تم اقتراح ضعف التنظيم الذاتي لتغيرات الأوعية الدموية وضغط الدم كعامل رئيسي آخر في تطور الغلوكوما.


ويأمل الباحثون في فهم ما إذا كانت هذه التغيرات الوعائية ترتبط بتطور المرض.


وفي دراسة لبيانات بأثر رجعي، حلّل فريق البحث بيانات من 1674 عينًا لـ 985 مريضًا مصابين بالغلوكوما المشتبه بها أو المؤكدة.


تم اختيار المشاركين من دراسة الابتكارات التشخيصية في الغلوكوما، وخضعوا لاختبارات ضغط الدم والمجال البصري بين عامي 2000 و2022.


ووجدت النتائج أن التباين الأكبر في ضغط الدم كان مرتبطًا بشكل كبير بفقدان أسرع للرؤية الطرفية.
وارتبط التباين الأكبر في ضغط الدم مع ارتفاع ضغط العين بتغيرات متسارعة في الانحراف المتوسط السنوي في كل من ضغط الدم الشرياني المتوسط والانبساطي.


وتدعم هذه النتائج الارتباط بين ارتفاع متوسط ضغط الدم والتباين طويل الأمد في ضغط الدم وانخفاض الرؤية الطرفية.


وسيكون التحدي القادم أمام الباحثين هو تحديد ما إذا كانت التغيرات الوعائية سببًا أو نتيجة للمرض.

 

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