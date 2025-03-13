تجنب كسر صيامك بفنجان قهوة.. تعرف على الأسباب!

الوكيل الإخباري- يعزز الصيام صحة الجهاز الهضمي، حيث يمنح الجهاز الهضمي استراحة تساعده في تطهير الجسم وتحفيز التمثيل الغذائي وتحسين الصحة العامة. ومع ذلك، لا يقتصر الصيام فقط على تجنب تناول الطعام، بل من المهم أيضًا اختيار الطعام والمشروبات التي يتم تناولها عند كسر الصيام.

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قد يبدو أن تناول المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة فور الإفطار هو خيار طبيعي للبعض، ولكن هذا قد يؤثر سلبًا على صحتنا، كما يوضح تقرير موقع "Food-ndtv".



هل يمكنك تناول الكافيين لكسر الصيام؟

إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي أو اضطرابات هرمونية، فقد لا يكون شرب القهوة أو أي منتج يحتوي على الكافيين أول شيء على معدة فارغة هو الخيار الأفضل. وفقًا لخبراء التغذية، فإن تناول القهوة على معدة فارغة يمكن أن يتسبب في استجابة الجسم للتوتر، مما يزيد من مستويات الكورتيزول، وهو ما قد يؤدي إلى الشعور بالقلق والانزعاج، رغم أن هذه المشروبات قد تعزز الطاقة بشكل مؤقت.



وبالإضافة إلى ذلك، الطبيعة الحمضية للقهوة قد تكون قاسية على المعدة، مما يؤدي إلى شعور بعدم الراحة لدى بعض الأشخاص.



نصائح لكسر الصيام بطريقة صحية:

من الأفضل تجنب تناول مشروبات الكافيين أول شيء عند الإفطار. بدلاً من ذلك، يمكن تناول أطعمة ومشروبات تساعد على تعزيز الهضم مثل اللوز أو الجوز المنقوع، وذلك بفضل محتواهما الغني بالبروتين والدهون الصحية والعناصر الغذائية الأساسية. ومن أبرز الخيارات الصحية لكسر الصيام هو التمر، حيث يعد خيارًا مثاليًا ومغذيًا عند بدء الإفطار. بعد ذلك، يُنصح بتناول شوربة دافئة لتسهيل الهضم واستعداد المعدة لتناول الطعام بعد ساعات طويلة من الصيام.