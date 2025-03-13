تجنب كسر صيامك بفنجان قهوة.. تعرف على الأسباب!

قد يبدو أن تناول المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة فور الإفطار هو خيار طبيعي للبعض، ولكن هذا قد يؤثر سلبًا على صحتنا، كما يوضح تقرير موقع "Food-ndtv".
هل يمكنك تناول الكافيين لكسر الصيام؟
إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي أو اضطرابات هرمونية، فقد لا يكون شرب القهوة أو أي منتج يحتوي على الكافيين أول شيء على معدة فارغة هو الخيار الأفضل. وفقًا لخبراء التغذية، فإن تناول القهوة على معدة فارغة يمكن أن يتسبب في استجابة الجسم للتوتر، مما يزيد من مستويات الكورتيزول، وهو ما قد يؤدي إلى الشعور بالقلق والانزعاج، رغم أن هذه المشروبات قد تعزز الطاقة بشكل مؤقت.
وبالإضافة إلى ذلك، الطبيعة الحمضية للقهوة قد تكون قاسية على المعدة، مما يؤدي إلى شعور بعدم الراحة لدى بعض الأشخاص.
نصائح لكسر الصيام بطريقة صحية:
من الأفضل تجنب تناول مشروبات الكافيين أول شيء عند الإفطار. بدلاً من ذلك، يمكن تناول أطعمة ومشروبات تساعد على تعزيز الهضم مثل اللوز أو الجوز المنقوع، وذلك بفضل محتواهما الغني بالبروتين والدهون الصحية والعناصر الغذائية الأساسية. ومن أبرز الخيارات الصحية لكسر الصيام هو التمر، حيث يعد خيارًا مثاليًا ومغذيًا عند بدء الإفطار. بعد ذلك، يُنصح بتناول شوربة دافئة لتسهيل الهضم واستعداد المعدة لتناول الطعام بعد ساعات طويلة من الصيام.
-
أخبار متعلقة
-
سبع نصائح لاختيار الحليب الأنسب لأسرتك عند التسوق
-
كيفية إنقاص الوزن في رمضان بطريقة صحية وآمنة
-
الصيام أثناء الحمل: هل هو آمن للأم والطفل؟
-
كيف يؤثر شرب الشاي مع الحلويات الرمضانية على جسمك؟
-
أعراض تدل على الإفراط في تناول الحلويات الرمضانية وتأثيراتها الصحية
-
أمل جديد لمرضى القلب .. رجل يعيش 100 يوم بدون قلب بشري
-
نصائح لتجنب المشاكل الصحية أثناء الصيام: من الجفاف إلى الإرهاق
-
مريض حصوات الكلى والصيام: متى يكون الإفطار ضروريا