تجنب هذه الأطعمة الـ5 لتقلل آلام الظهر والمفاصل

الوكيل الإخباري- تعتقد خبيرة التغذية الدكتورة إميلي كارتر أن بعض الأطعمة الأساسية الأكثر شيوعاً في موسم الشتاء قد تساهم في التهاب المفاصل.



وكارتر هي مديرة مركز "ليف فورفر هيلث" في فلوريدا، ولها عدة مؤلفات من الأكثر مبيعاً، تتناول العلاقة بين التغذية والهرمونات والوزن.

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وتشرح قائلة: "الأطعمة التي تتناولها يمكن أن تغذي الالتهاب أو تساعد في تقليله"، و"الالتهاب هو المحرك الرئيسي لألم المفاصل، خاصة في حالة التهاب المفاصل".



إليك نظرة عن قرب على أكبر 5 "مذنبين" توصي الدكتورة كارتر بالحد منها من نظامك الغذائي، أو حذفها إن أمكن، للحصول على مفاصل أكثر صحة.



1. اللحوم المصنعة والنقانق

قد تكون هذه اللحوم غنية بالنكهة، ولكنها محملة أيضاً بمنتجات التحلل السكري المتقدم (AGEs) والمواد الحافظة مثل النترات.



وبحسب "سوري لايف"، منتجات التحلل السكري المتقدم هي مركبات تتكون عندما تتحد البروتينات أو الدهون مع السكر أثناء الطهي، وتزيد الإجهاد التأكسدي والالتهاب.



ويمكن أن يساعد تقليل تناول اللحوم المصنعة في خفض علامات الالتهاب في الجسم.



ما يجب القيام به: استبدل اللحوم المصنعة وتناول البروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج منزوع الجلد أو السمك أو البروتينات النباتية.

2. الكربوهيدرات المكررة

وجدت دراسة أن أنواعاً معينة من الكربوهيدرات يمكن أن تؤدي إلى آلام أسفل الظهر عند تناولها. مثل الخبز الأبيض والمعجنات والكربوهيدرات المكررة الأخرى التي يلجأ إليها الكثيرون خلال أشهر الشتاء.

ولا يؤثر الالتهاب الناجم عن الكربوهيدرات المكررة على المفاصل فحسب، بل يمكن أن يساهم أيضاً في زيادة الوزن، ما يضع ضغطاً إضافياً على المفاصل الحاملة للوزن.



3. المشروبات والحلويات السكرية

قد يكون هذا هو الأصعب في القائمة. ولكن من الكاكاو بالكريمة المخفوقة إلى البسكويت والكعك الاحتفالي، يمكن أن يكون الشتاء مليئاً بالسكر. وقد ارتبط الإفراط في استهلاك السكر بزيادة مستويات العلامات الالتهابية.



4. الأطعمة المقلية

على الرغم من أن الأطعمة المقلية المقرمشة مثل حلقات البصل ورقائق البطاطس والكعك قد تكون مغرية، إلا أنها غالباً ما تكون غنية بالدهون المتحولة غير الصحية. وتعزز هذه الدهون الالتهابات.

والدهون المتحولة ضارة بشكل خاص لأنها لا تؤدي فقط إلى تفاقم آلام المفاصل، ولكنها تزيد أيضاً من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري.

ماذا تفعل؟ اختر طرق طهي أكثر صحة، مثل الخبز أو الطهي على البخار، واحرص على تناول زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات.



5. منتجات الألبان

تحتوي منتجات الألبان على الكازين، وهو بروتين يمكن أن يؤدي إلى الالتهاب.

ولأن الحليب مصدر لمغذيات هامة، يمكنك تقليل تناوله، وتجربة بدائل الحليب، مثل حليب اللوز والصويا.