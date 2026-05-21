تحذيرات من تأثير السكر على الدماغ والصحة العامة

وبحسب مختصين، فإن الإفراط في تناول السكر يرتبط بزيادة الالتهابات المزمنة التي قد تؤثر على وظائف الدماغ، مثل التركيز والذاكرة، إضافة إلى رفع خطر الإصابة ببعض الاضطرابات الأيضية.
كما يوضح الخبراء أن تقليل السكريات يساعد على تحسين توازن الطاقة في الجسم وتقليل التقلبات الحادة في مستويات سكر الدم، ما ينعكس على الاستقرار الذهني والصحة العامة.
ويؤكد أطباء أن خفض استهلاك السكر ضمن نظام غذائي متوازن، إلى جانب اتباع نمط حياة صحي، يُعد خطوة مهمة للحفاظ على صحة الدماغ وتقليل الالتهابات طويلة الأمد.
