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تحذير.. آلام الساق قد تخفي أعراض مرض خطير

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 29-09-2024 11:32 ص

الوكيل الإخباري-   تحذر الطبيبة يونج إربن، أحد جراحي الأوعية الدموية في مايو كلينيك، من آلام وتشنجات الساق مؤكدة أنها ليست مجرد مشاكل عظمية بسيطة. 

وأضافت يونج، أن هذه الأعراض قد تكون علامات مبكرة لمرض خطير يؤثر في تدفق الدم في الجسم، وهو مرض الشرايين المحيطية.

ما هو مرض الشرايين المحيطية؟
 
مرض الشرايين المحيطية يحدث عندما تتضيق الشرايين التي تغذي الأطراف، مما يقلل من تدفق الدم إليها.

وهذا النقص في الدم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة مثل القرح الجلدية التي لا تلتئم، وحتى فقدان الأطراف.

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أعراض المرض وكيفية اكتشافه
 
الأعراض الشائعة لمرض الشرايين المحيطية بحسب الطبيبة يونج تشمل:

ألم وتشنجات في الساقين أثناء المشي.
قرح صغيرة في القدمين لا تلتئم.
برودة في القدمين.
 
فإذا كنت تعاني من هذه الأعراض، خاصةً إذا كنت مصاباً بداء السكري أو ارتفاع ضغط الدم، أو كنت مدخناً، يجب عليك استشارة الطبيب على الفور.

 
gnews

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