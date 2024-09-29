تحذير.. آلام الساق قد تخفي أعراض مرض خطير

وأضافت يونج، أن هذه الأعراض قد تكون علامات مبكرة لمرض خطير يؤثر في تدفق الدم في الجسم، وهو مرض الشرايين المحيطية.
ما هو مرض الشرايين المحيطية؟
مرض الشرايين المحيطية يحدث عندما تتضيق الشرايين التي تغذي الأطراف، مما يقلل من تدفق الدم إليها.
وهذا النقص في الدم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة مثل القرح الجلدية التي لا تلتئم، وحتى فقدان الأطراف.
الأعراض الشائعة لمرض الشرايين المحيطية بحسب الطبيبة يونج تشمل:
ألم وتشنجات في الساقين أثناء المشي.
قرح صغيرة في القدمين لا تلتئم.
برودة في القدمين.
فإذا كنت تعاني من هذه الأعراض، خاصةً إذا كنت مصاباً بداء السكري أو ارتفاع ضغط الدم، أو كنت مدخناً، يجب عليك استشارة الطبيب على الفور.
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