تحذير.. آلام الساق قد تخفي أعراض مرض خطير

الوكيل الإخباري- تحذر الطبيبة يونج إربن، أحد جراحي الأوعية الدموية في مايو كلينيك، من آلام وتشنجات الساق مؤكدة أنها ليست مجرد مشاكل عظمية بسيطة.



وأضافت يونج، أن هذه الأعراض قد تكون علامات مبكرة لمرض خطير يؤثر في تدفق الدم في الجسم، وهو مرض الشرايين المحيطية.



ما هو مرض الشرايين المحيطية؟



مرض الشرايين المحيطية يحدث عندما تتضيق الشرايين التي تغذي الأطراف، مما يقلل من تدفق الدم إليها.



وهذا النقص في الدم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة مثل القرح الجلدية التي لا تلتئم، وحتى فقدان الأطراف.

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