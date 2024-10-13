تحذير .. ألم البطن بعد الأكل علامة على هذا المرض

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الوكيل الإخباري- حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من التهاون مع ألم الجزء العلوي من البطن الذي يترافق مع تناول الطعام، لأنه قد يشير إلى الإصابة بمرض خطير. اضافة اعلان





وقال موافي ، إن ألم البطن من الأعلى بعد الأكل قد يكون علامة تحذيرية على الإصابة بالتهاب البنكرياس.



وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن التهاب البنكرياس يزداد خطر الإصابة به لدى مرضى حصوات المرارة، وقد ينتج أيضًا عن ارتفاع نسبة الكالسيوم بالدم.



وأوضح أن ألم أعلى البطن بعد الأكل يصبح عرضًا مؤكدًا للإصابة بالتهاب البنكرياس، إذا كان يشعر به المريض أثناء النوم أيضًا ويؤثر سلبًا على منطقة أسفل الظهر.



واختتم موافي حديثه بالإشارة إلى أن علاج التهاب البنكرياس قد يستدعي في بعض الأحيان إخضاع المريض لعملية جراحية، لاستئصاله.