تحذير .. ألم البطن بعد الأكل علامة على هذا المرض

وقال موافي ، إن ألم البطن من الأعلى بعد الأكل قد يكون علامة تحذيرية على الإصابة بالتهاب البنكرياس.
وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن التهاب البنكرياس يزداد خطر الإصابة به لدى مرضى حصوات المرارة، وقد ينتج أيضًا عن ارتفاع نسبة الكالسيوم بالدم.
وأوضح أن ألم أعلى البطن بعد الأكل يصبح عرضًا مؤكدًا للإصابة بالتهاب البنكرياس، إذا كان يشعر به المريض أثناء النوم أيضًا ويؤثر سلبًا على منطقة أسفل الظهر.
واختتم موافي حديثه بالإشارة إلى أن علاج التهاب البنكرياس قد يستدعي في بعض الأحيان إخضاع المريض لعملية جراحية، لاستئصاله.
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