تحذير: السمنة أثناء الحمل تؤثر على هرمونات الجنين

هذا ما كشفته دراسة جديدة في جامعة ساوث أستراليا، مشيرة إلى أن السمنة الأمومية تغير هرمون الغدة الدرقية الحرج في قلب الجنين، مما يعطل نموه.
وبحسب "مديكال إكسبريس"، يزيد تناول نظام غذائي غني بالدهون والسكريات أثناء الحمل أيضاً من احتمالية مقاومة الجنين للأنسولين في مرحلة البلوغ، مما يؤدي إلى الإصابة بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.
وحذّر الباحثون من حدوث هذه العواقب على الرغم من أن الأطفال يتمتعون بوزن طبيعي عند الولادة.
واعتمد البحث على دراسة عينات من الأنسجة الحيوية لفهم تأثير البدانة على الهرمونات.
وقالت الباحثة الرئيسية ميلاني بيرتوسا: "كان هناك نقاش طويل الأمد حول ما إذا كانت الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون تسبب حالة فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصورها في قلب الجنين. وتشير أدلتنا إلى الحالة الأخيرة".
وأضافت: "لقد وجدنا أن النظام الغذائي الغني بالدهون وعالي الطاقة للأم يقلل من تركيزات هرمون الغدة الدرقية النشط T3، والذي يعمل كمفتاح في أواخر الحمل، ليخبر قلب الجنين بالبدء في الاستعداد للحياة بعد الولادة. وبدون هذه الإشارة، يتطور قلب الجنين بشكل مختلف".
-
أخبار متعلقة
-
7 أطعمة تعالج شعرك وتعزز نموه طبيعيا
-
لماذا قد يجد بعض الأشخاص صعوبة كبيرة في إنقاص الوزن؟
-
طبيب يدعو إلى عدم قياس النوم بعدد الساعات
-
لمرضى السكري.. احرصوا على إضافة هذا المكون إلى نظامكم الغذائي!
-
الخراج.. متى يستدعي القلق؟
-
الذهب الأحمر .. أسرار الزعفران ولماذا يعد أغلى التوابل في العالم؟
-
دراسة تحذر من تسبب نظام الكيتو بالسكري
-
الضحك أفضل علاج لجفاف العين