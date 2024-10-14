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تحذير .. المقلاة الهوائية قد تصيبك بهذا المرض!

مقلاة هوائية
مقلاة هوائية
الإثنين، 14-10-2024 10:16 ص
الوكيل الإخباري-  لا خلاف على الوقت والجهد الذي توفرهما المقلاة الهوائية "الإير فراير" عند تحضير الطعام، ولكن يشاع أنها قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، مما جعل البعض التوقف عن استعمالها، فما صحة ذلك؟اضافة اعلان


في هذا الصدد، قالت الطبيبة وصانعة المحتوى داليا غزلان إن تناول الطعام المطهو في الإير فراير قد يعود على صحة الإنسان ببعض الفوائد، مثل فقدان الوزن وتقليل تراكم الدهون بالجسم.

وأضافت عزلان أن سبب الفوائد التي تقدمها المقلاة الهوائية للجسم هو عدم اعتمادها على الزيت في طهي الطعام أو استخدامها لكمية ضئيلة جدًا منه.

ومع ذلك، حذرت من استعمال القلاية الهوائية بشكل يومي، لأن بعض الأبحاث أثبتت أنها الإير فراير قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان على المدى البعيد.

وأوضحت أن الحرارة العالية التي يتعرض لها الطعام في المقلاة الهوائية قد تتفاعل مع المواد المستخدمة في تصنيع الإير فراير، مما يؤدي إلى تكوين مواد مسرطنة، مثل الأكريلاميد.

وأشارت غزلان إلى عدم وجود طريقة محددة قد تساعد على وقاية من السرطان عند استعمال الإير فراير، ولكن يراعى تنظيف المقلاة الهوائية بعد كل استخدام، للتخلص من بقايا الطعام العالقة بها، مع ضرورة عدم الاعتماد عليها دائمًا في طهي الطعام.
 
gnews

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