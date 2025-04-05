تحذير طبي: أطعمة يومية تزيد جرثومة المعدة سوءا

الوكيل الإخباري- حذّر الدكتور دميتري أليكسييف من تناول بعض الأطعمة عند الإصابة بجرثومة المعدة، مؤكدًا أن تجاهل هذه التحذيرات قد يؤدي إلى مضاعفات صحية شديدة قد تصل إلى قرح الجهاز الهضمي أو حتى سرطان المعدة

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وأشار دميتري إلى أن أعراض جرثومة المعدة عادةً ما تشمل:

ألم في البطن

الغثيان

الحموضة

الانتفاخ

الشعور بالثقل بعد تناول الطعام



وأوضح أن بعض أنواع الأطعمة تُحفّز البكتيريا الحلزونية (Helicobacter pylori) على إفراز مادة الأمونيا، والتي تقوم بدورها بتدمير الغشاء المخاطي الواقي في المعدة. هذا الأمر يفتح الباب أمام أمراض خطيرة مثل:

التهاب المعدة

قرحة المعدة

قرحة الاثنى عشر

سرطان المعدة

❌ أطعمة يجب تجنبها مع جرثومة المعدة:

الخل

الثوم

التوابل الحارة

الأطعمة الحمضية

اللحوم المقلية

الأطعمة الساخنة جدًا

المشروبات الغازية

أكد دميتري في ختام حديثه على ضرورة الامتناع التام عن المشروبات الغازية، لأنها تساهم في زيادة تهيج المعدة وتفاقم الأعراض المصاحبة للعدوى.



🟡 نصيحة طبية: في حال ظهور أي من الأعراض السابقة، يُفضل التوجه إلى الطبيب المختص وإجراء التحاليل اللازمة للكشف عن وجود جرثومة المعدة، واتباع تعليمات النظام الغذائي والعلاج بدقة لتجنب المضاعفات.

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