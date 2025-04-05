تحذير طبي: أطعمة يومية تزيد جرثومة المعدة سوءا

وأشار دميتري إلى أن أعراض جرثومة المعدة عادةً ما تشمل:
ألم في البطن
الغثيان
الحموضة
الانتفاخ
الشعور بالثقل بعد تناول الطعام
وأوضح أن بعض أنواع الأطعمة تُحفّز البكتيريا الحلزونية (Helicobacter pylori) على إفراز مادة الأمونيا، والتي تقوم بدورها بتدمير الغشاء المخاطي الواقي في المعدة. هذا الأمر يفتح الباب أمام أمراض خطيرة مثل:
التهاب المعدة
قرحة المعدة
قرحة الاثنى عشر
سرطان المعدة
الخل
الثوم
التوابل الحارة
الأطعمة الحمضية
اللحوم المقلية
الأطعمة الساخنة جدًا
المشروبات الغازية
🟡 نصيحة طبية: في حال ظهور أي من الأعراض السابقة، يُفضل التوجه إلى الطبيب المختص وإجراء التحاليل اللازمة للكشف عن وجود جرثومة المعدة، واتباع تعليمات النظام الغذائي والعلاج بدقة لتجنب المضاعفات.
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