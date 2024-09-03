تحذير طبي: الإفراط في أكل اللحوم قد يسبب الخرف

وأثارت هذه المحاولات ردود فعل من أطباء، منهم الدكتور روبي أوجلا، الذي يشتهر ببودكاست "دكتورز كيتشن"، ويقدم فيه نصائح طبية تستند إلى التغذية.
وبحسب تقرير لـ "إكسبريس"، حذّر الدكتور أوجلا من أن "الالتزام طويل الأمد إما بنظام الكيتو أو النظام الغذائي القائم على اللحوم قد يكون مؤيداً للالتهابات والشيخوخة".
وأشار إلى دراسات لاحظت تغييرات في الأعضاء الرئيسية مثل القلب والكلى، بسبب تراكم الخلايا المسنّة الناتجة عن الالتهاب والتسمم الجهازي نتيجة الإفراط في تناول اللحوم.
كما سلط الطبيب الضوء على الأبحاث المقلقة حول النظام الغذائي القائم على اللحوم، والتي أشارت إلى أنه "يعزز تليف القلب ويؤدي إلى اختلال وظيفة الميتوكوندريا".
ومع ذلك، كان الاكتشاف الأكثر إثارة للقلق بالنسبة له هو ارتفاع مستويات الكوليسترول الموجودة لدى معظم من يلتزمون بهذا النظام الغذائي.
وأعرب عن قلقه قائلاً: "هذا شيء يقلقني، أن يعرض الناس أنفسهم لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وحتى الخرف".
وأضاف: "أعتقد أن هذا لعب بالنار، نظراً لأننا لا نملك دراسات طويلة الأمد للأشخاص الذين يتناولون هذه الأنظمة الغذائية".
على الجانب المشرق، أقر الطبيب بفوائد أظهرها النظام الغذائي القائم على اللحوم عند اتباعه لفترة قصيرة، بهدف إنقاص الوزن.
فنظام الكيتو الغذائي يساعد على تحسين وتنظيم نسبة الغلوكوز في الدم، ويقدم فوائد علاجية لمن يحتاجون إلى إدارة الوزن ونسبة السكر في الدم خلال فترة معينة.
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