تحذير طبي هام من مخاطر أكياس النيكوتين

الوكيل الإخباري - حذّر أطباء الأسنان من نوع جديد من أمراض اللثة المؤلمة، التي قد تستمر لسنوات، لدى مستخدمي أكياس النيكوتين الحديثة، المعروفة باسم "السنوس".



وأشار خبراء سويديون إلى ارتفاع عدد الحالات التي تعاني من قرح كبيرة وملتهبة في الفم بسبب هذه الأكياس، التي توضع أسفل الشفة مباشرة وتطلق النيكوتين تدريجيا في مجرى الدم.

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ويؤكد باحثو جامعة غوتنبرغ أن هذه القرح اللثوية تحدث عادة في مواضع وضع الأكياس، ما يشير إلى ارتباطها المباشر باستخدام "السنوس الأبيض"، وهو النسخة الخالية من التبغ التي تباع قانونيا في بعض الدول، بما فيها المملكة المتحدة.



وبينما يُعرف "السنوس البني" باحتوائه على التبغ، فإن "السنوس الأبيض" يعتبر مسؤولا عن هذه المشكلة الصحية الجديدة. وتظهر الأبحاث أن تلف اللثة الناتج عن "السنوس الأبيض" يدوم لفترة أطول مقارنة بالضرر الناجم عن "السنوس البني".



وأعربت الدكتورة غيتا غيل، المتخصصة في طب الفم بجامعة غوتنبرغ، عن قلقها من هذه القرح، قائلة: "إنها مختلفة تماما عن القرح العادية، حيث تؤدي إلى احمرار وترقق حاد في الغشاء المخاطي. وقد كشفت فحوص الأنسجة عن التهابات حادة، ما يستدعي التوقف الفوري عن استخدام هذه المنتجات عند ظهور أي أعراض".



ويرجح الخبراء أن السبب وراء الضرر الشديد لهذه الأكياس هو ارتفاع مستويات كربونات الصوديوم القلوية، التي تسرّع امتصاص النيكوتين في الدم، ما يؤدي إلى تفاقم تأثيره على اللثة.



ورغم أن البعض يروج لأكياس النيكوتين كبديل للسجائر التقليدية، فإن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) لا توصي باستخدامها للإقلاع عن التدخين، نظرا لعدم توفر أدلة كافية على سلامتها وفعاليتها.



وتزايدت المخاوف من أن بعض العلامات التجارية تستهدف الشباب باستخدام نكهات فاكهة وتصميمات جذابة وعبوات تحمل شخصيات كرتونية، ما يزيد من شعبيتها بين المراهقين.



ويأتي هذا التحذير في أعقاب دراسات سابقة كشفت عن مخاطر صحية خطيرة أخرى لهذه المنتجات، مثل زيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة والمستقيم والبنكرياس.