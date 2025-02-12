 
الأربعاء 2025-02-12 02:04 م
 

تحذير طبي: هذا المرض قد يمنعك من السفر جوا

بابا
تعبيرية
الأربعاء، 12-02-2025 12:32 م

الوكيل الإخباري-  حذر جوزيف، استشاري الطب الباطني، من أن السفر جوًا أثناء الإصابة بنزلات البرد قد يزيد من خطر الإصابة بمشاكل في الأذن. حيث أوضح أن نزلات البرد تتسبب في احتقان قناة استاكيوس المسؤولة عن الحفاظ على توازن الضغط داخل الأذن، ما قد يؤدي إلى ألم وطنين في الأذن أو فقدان مؤقت للسمع. في الحالات الحادة، قد يسبب الضغط المتزايد أثناء إقلاع وهبوط الطائرة حدوث ثقب في الطبلة، مما يؤدي إلى نزيف ومشاكل سمعية طويلة الأمد.

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مخاطر أخرى للسفر أثناء نزلة البرد
لكن مخاطر السفر جوًا لا تقتصر فقط على الأذن، بل تشمل الجيوب الأنفية التي تتعرض لضغط كبير، مما يسبب صداعًا شديدًا أو آلامًا في الوجه. كما يؤدي جفاف هواء الطائرة إلى زيادة حدة أعراض البرد أو إطالة فترة التعافي. بالإضافة إلى ذلك، يزيد خطر نقل العدوى إلى باقي الركاب.


نصائح لتقليل المخاطر أثناء السفر
إذا كان مريض البرد مضطرًا للسفر جوًا، أوصت البروفيسورة آنا كيم، أستاذة طب الأنف والأذن والحنجرة في جامعة كولومبيا، باتباع الإرشادات التالية لتقليل المخاطر:
- استخدام بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان قبل إقلاع وهبوط الطائرة.
- مضغ العلكة أو بلع اللعاب أثناء إقلاع وهبوط الطائرة لمعادلة الضغط داخل الأذن.
- شرب كمية وفيرة من الماء.
- الابتعاد عن المشروبات الغنية بالكافيين.
- استعمال سدادات الأذن.
- إغلاق فتحتي الأذنين بأصابعك مع النفخ بلطف لتخفيف الضغط داخلهما.

 

الكونسلتو 

 
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