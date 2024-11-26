تحذير لمرضى الضغط والسكري والكوليسترول من هذه العادة الخطيرة!

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول و داء السكري من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي.
وأكد أن قصور الشريان التاجي -المسبب للذبحة الصدرية- يتضاعف خطر الإصابة به عند الإنسان المصاب بهذه الأمراض معًا، إذا كان معتادًا على التدخين، مشددًا على ضرورة الإقلاع عنه فورًا.
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