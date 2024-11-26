تحذير لمرضى الضغط والسكري والكوليسترول من هذه العادة الخطيرة!

الوكيل الإخباري- أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن هناك عادة خاطئة يجعل مريض الضغط والكوليسترول والسكري الابتعاد عنها فورًا.

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