 
الثلاثاء 2024-11-26 10:08 م
 

تحذير لمرضى الضغط والسكري والكوليسترول من هذه العادة الخطيرة!

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 26-11-2024 09:32 م

الوكيل الإخباري-   أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن هناك عادة خاطئة يجعل مريض الضغط والكوليسترول والسكري الابتعاد عنها فورًا.

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وقال موافي خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، إن العادة الخاطئة التي يقصده هي "التدخين"، مشيرًا إلى أن تأثيره على القلب والأوعية الدموية يصبح أكثر خطورة، إذا كان الإنسان يعاني من ارتفاع الكوليسترول والضغط والسكري في نفس الوقت.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول و داء السكري من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي.

وأكد أن قصور الشريان التاجي -المسبب للذبحة الصدرية- يتضاعف خطر الإصابة به عند الإنسان المصاب بهذه الأمراض معًا، إذا كان معتادًا على التدخين، مشددًا على ضرورة الإقلاع عنه فورًا.

 
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