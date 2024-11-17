تحذير.. مضغ العلكة على الريق يسبب هذا المرض

الوكيل الإخباري- هناك أعراض إذا عانى منها الإنسان، فهذا دليل على أنه مصاب بالتهاب المعدة، حسبما ذكرت الدكتور لاريسا عبدلخاكوفا، خبيرة التغذية.

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