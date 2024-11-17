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تحذير.. مضغ العلكة على الريق يسبب هذا المرض

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 17-11-2024 11:44 م

الوكيل الإخباري-   هناك أعراض إذا عانى منها الإنسان، فهذا دليل على أنه مصاب بالتهاب المعدة، حسبما ذكرت الدكتور لاريسا عبدلخاكوفا، خبيرة التغذية.

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أسباب التهاب المعدة
وأضافت لاريسا أن التهاب المعدة من أكثر الأمراض انتشارًا حول العالم بين الأطفال والبالغين، مشيرة إلى أنه ينتج عن:

- سوء التغذية.

- تناول الأطعمة الساخنة جدًا.

- تناول الأطعمة الباردة جدًا.

- تناول الطعام بسرعة.

تناول الطعام دون مضغه.

تناول الأطعمة الحارة.

تناول الأطعمة المملحة.

مضغ العلكة على معدة فارغة.

أعراض التهاب المعدة
ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أوضحت خبير التغذية أن أعراض التهاب المعدة تظهر على هيئة:

- ألم في النصف العلوي من البطن.

- الغثيان.

- القيء.

- فقدان الشهية.

- حرقة المعدة.

- التجشؤ المتكرر.

- الشعور بالشبع سريعًا.

- رائحة الفم الكريهة.

- الشعور بثقل في المعدة.

 
gnews

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