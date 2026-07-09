تحذير من 150 منتجاً خطيراً للرضع تُباع عبر منصات إلكترونية شهيرة

الوكيل الإخباري- حذّرت منظمة حماية المستهلك البريطانية "ويتش؟" من استمرار بيع عشرات المنتجات المخصصة للرضع عبر منصات التسوق الإلكترونية، رغم ارتباط بعضها بمخاطر الاختناق ومتلازمة موت الرضع المفاجئ.

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وكشف تحقيق للمنظمة عن وجود 150 منتجاً يُحتمل أن تكون خطيرة معروضة على منصات مثل أمازون وإيباي وعلي إكسبرس، بينها أجهزة تغذية ذاتية ووسائد نوم وأكياس نوم لا تستوفي معايير السلامة.