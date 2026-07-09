تحذير من 150 منتجاً خطيراً للرضع تُباع عبر منصات إلكترونية شهيرة

وكشف تحقيق للمنظمة عن وجود 150 منتجاً يُحتمل أن تكون خطيرة معروضة على منصات مثل أمازون وإيباي وعلي إكسبرس، بينها أجهزة تغذية ذاتية ووسائد نوم وأكياس نوم لا تستوفي معايير السلامة.
وطالبت "ويتش؟" بتشديد الرقابة على الأسواق الإلكترونية ومحاسبة المنصات التي تسمح ببيع منتجات تهدد سلامة الأطفال، فيما أعلنت بعض الشركات إزالة المنتجات المخالفة بعد تلقي التحذيرات.
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