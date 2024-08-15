تحذير! مواد كيميائية في منتجات الزينة وواقي الشمس تهدد سلامة الحمل

الوكيل الإخباري- حذرت دراسة جديدة من أن المواد الكيميائية الموجودة عادة في واقي الشمس ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية الأخرى قد تعرض الحمل للخطر.



وأفاد باحثون أن الفينولات والبارابين الموجودة في هذه المنتجات تزيد من خطر إصابة المرأة الحامل بارتفاع ضغط الدم بنسبة 57%، وخاصة في الأسبوع 24 إلى 28 من الحمل.



وبحسب "هيلث داي"، أجريت الدراسة في جامعة نورث إيسترن في بوسطن، وقال الباحثون إن الفينولات والبارابين تستخدم كمرشحات للأشعة فوق البنفسجية في واقيات الشمس، ولمنع نمو العفن والبكتيريا الضارة في مستحضرات التجميل.



البارابين

وقال فريق البحث في ملاحظات هامشية: "إن البارابين وحده يستخدم في حوالي 80% من منتجات العناية الشخصية".

وأشار الباحثون إلى أن ارتباط الفينولات والبارابين بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل أمر مثير للقلق.

فارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل يقلل من تدفق الدم إلى المشيمة، وبالتالي قد ينتهي الأمر بالجنين محروماً من الأكسجين والمواد المغذية، وقد يعاني الجنين من النمو المقيد وانخفاض الوزن عند الولادة والولادة المبكرة.

كما أنه أمر خطير بالنسبة للأمهات الحوامل، حيث يزيد من خطر حدوث مضاعفات مثل تسمم الحمل والسكتة الدماغية، وتوجد مخاطر لاحقة على الأم والطفل من هذه المضاعفات، تتعلق بالسكري وأمراض القلب.