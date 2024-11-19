تحذير.. هذا الصداع يصيب النساء أكثر من الرجال

الوكيل الإخباري- أشار الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إلى وجود نوع من الصداع معدل الإصابة به بين النساء أكثر من الرجال.

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وقال موافي خلال استضافته ببرنامج "كلام الناس"، المذاع على قناة MBC مصر، إن الصداع الذي يقصده هو "الصداع النصفي Migraine".



وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن الصداع النصفي عادة ما يأتي النساء قبل الدورة الشهرية، ويسبب لهن نوبات شديد من الألم، قد تستمر لمدة 4 أو 5 ساعات.



وأوضح أن هناك أعراضًا تسبق حدوث نوبات الصداع النصفي، تنتج عن ضيق شريان في الدماغ، مثل مشاكل في الرؤية أو السمع وتنميل الذراعين وثقل اليدين.



واختتم موافي حديثه بالإشارة إلى ان الصداع النصفي -المعروف أيضًا باسم الشقيقة- شائع الإصابة به بين الأشخاص الذين تتميزون بذكاءٍ عالٍ.