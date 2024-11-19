تحذير.. هذا الصداع يصيب النساء أكثر من الرجال

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن الصداع النصفي عادة ما يأتي النساء قبل الدورة الشهرية، ويسبب لهن نوبات شديد من الألم، قد تستمر لمدة 4 أو 5 ساعات.
وأوضح أن هناك أعراضًا تسبق حدوث نوبات الصداع النصفي، تنتج عن ضيق شريان في الدماغ، مثل مشاكل في الرؤية أو السمع وتنميل الذراعين وثقل اليدين.
واختتم موافي حديثه بالإشارة إلى ان الصداع النصفي -المعروف أيضًا باسم الشقيقة- شائع الإصابة به بين الأشخاص الذين تتميزون بذكاءٍ عالٍ.
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