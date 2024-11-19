 
الثلاثاء 2024-11-19 10:29 م
 

تحذير.. هذا الصداع يصيب النساء أكثر من الرجال

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 19-11-2024 09:54 م

الوكيل الإخباري-   أشار الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إلى وجود نوع من الصداع معدل الإصابة به بين النساء أكثر من الرجال.

اضافة اعلان

 

 وقال موافي خلال استضافته ببرنامج "كلام الناس"، المذاع على قناة MBC مصر، إن الصداع الذي يقصده هو "الصداع النصفي Migraine".


وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن الصداع النصفي عادة ما يأتي النساء قبل الدورة الشهرية، ويسبب لهن نوبات شديد من الألم، قد تستمر لمدة 4 أو 5 ساعات.


وأوضح أن هناك أعراضًا تسبق حدوث نوبات الصداع النصفي، تنتج عن ضيق شريان في الدماغ، مثل مشاكل في الرؤية أو السمع وتنميل الذراعين وثقل اليدين.


واختتم موافي حديثه بالإشارة إلى ان الصداع النصفي -المعروف أيضًا باسم الشقيقة- شائع الإصابة به بين الأشخاص الذين تتميزون بذكاءٍ عالٍ.

 
gnews

أحدث الأخبار

علم أميركا

عربي ودولي عاجل الخارجية الأميركية: حققنا تقدما بشأن وقف إطلاق النار في لبنان

تعبيرية

طب وصحة تحذير.. هذا الصداع يصيب النساء أكثر من الرجال

ارشيفية

عربي ودولي اليونيسف: استشهاد أكثر من 200 طفل في شهرين جراء عدوان الاحتلال على لبنان

ارشيفية

عربي ودولي شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

منتدى الرصيفة للثقافة والفنون

أخبار محلية أمسية ثقافية منوعة دعما لغزة في منتدى الرصيفة الثقافي

غزة

فلسطين 9 شهداء جراء قصف الاحتلال بيت لاهيا والبريج

الملكة رانيا العبدالله

خاص بالوكيل الملكة تفاجئ شاب اردني : انجح والكنافة علي - صورة

الجامعة الأردنية

خاص بالوكيل الجامعة الأردنية تقرر إنهاء دوام يوم غد الأربعاء الساعة 3 عصرًا



 


الأكثر مشاهدة