ترند "البيتزا الباردة" على تيك توك.. هل يقلل من ارتفاع السكر في الدم؟

الوكيل الإخباري- تناول البيتزا المتبقية قد يؤثر بشكل طفيف على مستويات السكر في الدم مقارنة بالبيتزا الطازجة، بسبب احتوائها على كمية صغيرة من النشا المقاوم، وهو نوع من الكربوهيدرات يُهضم ببطء ويقلل ارتفاع السكر بعد الوجبة.

اضافة اعلان



لكن خبراء التغذية يحذرون من المبالغة في هذه الفكرة، مشيرين إلى أن الزيادة في النشا المقاوم بالبيتزا الباردة بسيطة جدًا، وأن مكونات البيتزا الأخرى مثل الدقيق الأبيض، الجبن، الدهون، الصوديوم وحجم الحصة لها تأثير أكبر بكثير على السكر في الدم.



ولتحقيق تحكم أفضل في مستويات الجلوكوز، ينصح الخبراء بالتركيز على:

نظام غذائي متوازن يشمل الحبوب الكاملة، البروتينات قليلة الدهون، والخضراوات الغنية بالألياف.

الالتزام بحجم الحصص المناسب.

ممارسة النشاط البدني بانتظام وتنظيم مواعيد الوجبات.



باختصار، البيتزا الباردة ليست "حيلة صحية" للتحكم في السكر، والفوائد المحدودة للنشا المقاوم لا تعوّض التأثير الغذائي العام للبيتزا.