تسجيل أول إصابة بمرض خطير في أمريكا

ووفقًا لموقع "يورو نيوز"، فبحسب وزارة الصحة بالولاية الأمريكية، فقد تم اكتشاف الفيروس النادر في مقاطعة أولستر، موضوحة أنه ينتقل عن طريق البعوض، وأنه تم نقل الشحص المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وقال الخبراء الصحيون أن يجرى الآن العمل على كيفية حدوث هذه الإصابة الأولى، التي تعتبر أول إصابة مؤكدة بفيروس EEE في ولاية نيويورك الأمريكية منذ 9 سنوات تقريبًا.
ويعتبر التهاب الدماغ الخيلي الشرقي مرضًا خطيرًا ومميتًا، ينتقل للإنسان عن طريق البعوض ولا يوجد لقاح له.
وأضاف أنه على الرغم من انخفاض درجات حرارة الطقس في هذه الفترة، إلا أن الأمراض التي ينقلها البعوض ما تزال تمثل تهديدًا لصحة السكان.
ما الأعراض المصاحبة لمرض التهاب الدماغ الخيلي الشرقي؟
على الرغم من أنه لا تظهر أعراض على معظم الأشخاص المصابين بفيروس EEE، إلا أنها يمكن أن تشمل المعاناة من الحمى والصداع والقيء والإسهال ونوبات الصرع والتغيرات السلوكية والنعاس.
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