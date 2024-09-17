تشعر بضربات قلبك.. تعرف علام يدل؟

الوكيل الإخباري- قال الطبيب محمد شفيق، أستاذ مساعد أمراض القلب بكلية الطب جامعة بني سويف في مصر، إن الإحساس بضربات القلب، يعتبر عرض وليست مرض، موضحًا أنه يندرج تحته أسباب عديدة، على رأسها الأسباب الطبيعية، وهي القلق، والتوتر، وضغوطات الحياة والشعور بالمسؤوليات.



وأوضح شفيق، أن هذا النوع، يمتاز بأن العرض ينتاب الشخص وقت الراحة، أي وقت النوم أو وقت الجلوس، بينما المريض عندما يتحرك يكون طبيعيًا، لا يعاني من أي مشكلة في ضربات قلبه، مؤكدًا أن هذا النوع، لا يستدعي زيارة لطبيب القلب، في حالة إذا كانت الأعراض بحد هذا الوصف.



وأضاف أستاذ مساعد أمراض القلب بكلية الطب، أن هناك نوع ثان لزيادة ضربات القلب، وهي زيادة ضربات القلب الحقيقية، التي معدلها مرتفع، موضحًا أن هذا النوع ينقسم لقسمين، الأول ضربات القلب الطبيعية، والثاني ضربات القلب في الدقيقة أكثر من 100، نتيجة بعض الاختلالات في الجسم، مثل الغدة الدرقية، والأنيميا، واضطراب الجهاز الهضمي، لافتًا إلى أن هذا النوع من زيادة ضربات القلب سهل الكشف عليه بالتحاليل.



وتابع، الدكتور محمد شفيق، أن الجزء الثالث والأخير والأهم، لزيادة ضربات القلب والشعور بها، هو الإصابة ببؤرة كهربائية زيادة في القلب، موضحًا أن هنا تكون الأعراض تظهر فجأة وتختفي فجأة بدون أي مقدمات.



واشار الى أن دائمًا هذا النوع يكون مصاحب له، دوخة شديدة، وألم بالصدر ، وإغماء، ونهجان شديد، والأعراض تكون على فترات بعيدة، ويشعر بها الشخص فجأة وتختفي فجأة، وهنا يفضل زيارة طبيب متخصص في كهرباء القلب، لإجراء فحوصات رسم القلب والإيكو للوصول لتشخيص سليم ووصف دواء في النهاية للعلاج.

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