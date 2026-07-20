تشنجات العضلات في الحر.. أسبابها وطرق الوقاية منها

ويشير خبراء الصحة إلى أن الجفاف وفقدان الأملاح بسبب التعرق من أبرز العوامل المحفزة لهذه التقلصات، مؤكدين أن شرب الماء وحده قد لا يكون كافيًا بعد المجهود الشديد، إذ يحتاج الجسم إلى تعويض المعادن المفقودة.
وللوقاية، يُنصح بشرب السوائل بانتظام، وتناول أطعمة غنية بالمعادن مثل الموز والسبانخ والزبادي، مع تجنب الإفراط في الكافيين.
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