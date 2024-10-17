تعاني من الأرق؟.. 5 عادات بسيطة تخلصك منه

عادات بسيطة تخلصك من الأرق
1- ممارسة التمارين الرياضية
ممارسة بعض الأنشطة البدنية اليومية أحد أفضل علاجات الأرق، فالتمارين الرياضية مفيدة لصحتك بشكل عام، كما أنها تعمل على تحسين جودة نومك.
نظرًا لأن ممارسة الرياضة تفرز الإندورفين الذي يجعلك تشعر باليقظة والنشاط، فحاول ممارسة الرياضة في وقت مبكر من اليوم، لذلك يجب تجنب ممارسة الرياضة قبل ساعتين من موعد النوم.
2- الانتظام في النوم
الالتزام بجدول نوم منتظم يوميًا قد يساعد بمرور الوقت على التخلص من الأرق، وذلك من خلال تحديد موعد منتظم للنوم ووقت منتظم للاستيقاظ حتى يعتاد جسمك على النوم خلال تلك الساعات.
يجب عليك أيضًا تجنب القيلولة طوال اليوم، وبهذه الطريقة ستشعر بتعب أكبر عندما يحين موعد نومك ليلا.
3- التغذية الجيدة
اتباع نظام غذائي صحي له العديد من المزايا، ولكن تأكد من عدم تناول وجبات كبيرة قبل النوم بساعتين، بالإضافة إلى الابتعاد عن تناول الكافيين.
4- شرب الحليب الدافئ أو شاي البابونج
يُعتقد أن شرب الحليب الدافئ أو شاي البابونج قبل النوم لهما تأثير على الدماغ يجعل من السهل عليك النوم.
حاول إنجاز المهام أو التحديات الأكثر إلحاحًا في وقت مبكر من اليوم وليس قبله بساعتين، واحرص على جعل غرفة نومك مريحة وجاهزة للاسترخاء من خلال خفض الإضاءة وخفض درجة الحرارة إذا أمكن وخفض الضوضاء.
-
أخبار متعلقة
-
الكشف عن سبب خطورة القهوة سريعة التحضير
-
6 علامات تنذرك بضرورة التوقف عن شرب الشاي
-
أطعمة لا يجب تناولها على الريق.. احذر منها
-
لن تتخلص منه مجددا.. 5 فوائد مذهلة لمصل اللبن
-
أماكن حدوث صداع الضغط المرتفع في الرأس
-
بعد تداولها على مواقع التواصل في مصر..كشف حقيقة طماطم الثعبان
-
6 فوائد صحية لشرب الحليب على الريق
-
ماذا يحدث للجسم عند تناول الطماطم يوميًا؟