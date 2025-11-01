تعرض قصير للشمس يخفض الكوليسترول الضار ويحمي القلب

ويشارك الدكتور جاك وولفسون، طبيب القلب من ولاية أريزونا، عبر منشور على إنستغرام، طريقة فعّالة: التعرض المنتظم لأشعة الشمس. فعند التعرض للشمس، يتحول الكوليسترول في الجلد إلى فيتامين (د)، والذي بدوره يساعد على خفض الكوليسترول الضار، دعم صحة القلب والأوعية الدموية، وتقوية المناعة. ويشير وولفسون إلى أن التعرض لمدة 15 إلى 20 دقيقة عدة مرات أسبوعيًا كافٍ لتحقيق تأثير ملموس، مع ضرورة تجنب الإفراط.
وأظهرت دراسة في المجلة الهندية للغدد الصماء والأيض أن التعرض اليومي لأشعة الشمس لمدة 20 دقيقة رفع مستويات فيتامين (د) وخفض الكوليسترول الكلي والضار لدى الرجال الذين يعانون نقصًا في فيتامين (د)، مؤكدة أن ضوء الشمس الطبيعي قد يكون أكثر فعالية من المكملات الغذائية وحدها.
-
أخبار متعلقة
-
متى يكون لون المخاط علامة تحذير صحية؟
-
فوائد مكملات أوميغا 3 تنخفض بسرعة بعد التوقف عن تناولها
-
رغم فوائدها.. هذه من "من أسوأ الفواكه التي يمكنك تناولها"!
-
المغنيسيوم الغذائي.. سر التركيز والمزاج الجيد لدى الأطفال
-
أسباب ازدياد آلام المفاصل في الطقس البارد
-
تحذيرات طبية من إعطاء أقراص الفلورايد للأطفال
-
دراسة تحذر: أقراص منع حمل شائعة قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي
-
ابتكار دوائي جديد بقدرة استثنائية ضد أنواع متعددة من السرطان