تعرض قصير للشمس يخفض الكوليسترول الضار ويحمي القلب

الوكيل الإخباري- يمكن أن يتراكم الكوليسترول الضار في الجسم ببطء، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب دون ظهور أعراض واضحة. ورغم اعتماد كثيرين على الحميات الغذائية أو الأدوية، هناك طرق طبيعية بسيطة للمساعدة في إدارة مستويات الكوليسترول.

ويشارك الدكتور جاك وولفسون، طبيب القلب من ولاية أريزونا، عبر منشور على إنستغرام، طريقة فعّالة: التعرض المنتظم لأشعة الشمس. فعند التعرض للشمس، يتحول الكوليسترول في الجلد إلى فيتامين (د)، والذي بدوره يساعد على خفض الكوليسترول الضار، دعم صحة القلب والأوعية الدموية، وتقوية المناعة. ويشير وولفسون إلى أن التعرض لمدة 15 إلى 20 دقيقة عدة مرات أسبوعيًا كافٍ لتحقيق تأثير ملموس، مع ضرورة تجنب الإفراط.



وأظهرت دراسة في المجلة الهندية للغدد الصماء والأيض أن التعرض اليومي لأشعة الشمس لمدة 20 دقيقة رفع مستويات فيتامين (د) وخفض الكوليسترول الكلي والضار لدى الرجال الذين يعانون نقصًا في فيتامين (د)، مؤكدة أن ضوء الشمس الطبيعي قد يكون أكثر فعالية من المكملات الغذائية وحدها.