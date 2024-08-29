تعرّف على أفضل الأطعمة في مختلف مراحل العمر

الوكيل الإخباري- عندما تجلس في يوم عطلة لتناول طبق من السمك المشوي الطازج، الذي تم اصطياده في ذلك الصباح، فمن السهل أن تتخيل نفسك ملتزماً بالنظام الغذائي المتوسطي الصحي.

اضافة اعلان



ومع ذلك، عندما تعود إلى روتين الحياة اليومية، فمن السهل جداً العودة إلى الوجبات الجاهزة والسندويشات التي تباع في السوبر ماركت.



لكن اختيار الأطعمة الصحية لا يتعلق بمواسم الإجازة والعمل فقط، وإنما بسنوات العمر، فلكل عقد أطعمة مناسبة، بحسب تقرير لـ "دايلي ميل".



سنوات العشرين

في سنوات العشرينات، يُنصح بتناول أطعمة غنية بالبروتين، وخاصة لمن يمارسون الرياضة، والأولوية للحوم الخالية من الدهون، والأسماك، ومنتجات الألبان، والبقول، والمكسرات، والبذور.



كما يُنصح أيضاً باختيار الكربوهيدرات المعقدة، مثل الخبز الأسمر والشوفان، إلى جانب الأطعمة الغنية بالكالسيوم، وخاصة الحليب.



الثلاثينات

في الثلاثينيات من العمر، ينبغي التركيز على الخضراوات والفواكه، وخاصة الخضراوات الورقية الداكنة، مثل السبانخ، والملوخية، والملفوف، والخس، والجرجير.



كذلك ينبغي الحصول على أكبر قدر من تنوع ألوان الفواكه.



ويُنصح في الثلاثينات أيضاً بتناول المزيد من الأسماك الدهنية، وخاصة للنساء الحوامل والمرضعات، للحصول على أحماض أوميغا-3 الدهنية.



ومن أمثلة هذه الأسماك: السلمون (المعلب أو الطازج)، والسردين، والسلمون المرقط، والهامور، والمكاريل.



الأربعينات

أما في الأربعينيات من العمر، فتُعتبر الأطعمة الغنية بالبكتيريا الصديقة (البروبيوتيك) هي الأهم، وتشمل: اللبن (الزبادي)، والمخلل، والبصل، والثوم، والكراث، والهليون، والأرضي شوكي (الخرشوف)، والبقول، والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة.



وتستمر في هذه المرحلة الأهمية للفواكه زاهية الألوان، لأهميتها في الوقاية من السرطان، وكذلك الحبوب الكاملة.



الخمسينات

وفي الخمسينيات من العمر، عليك الاهتمام بتناول المزيد من الخضراوات الغنية بالألياف، وخاصة الغنية بالماء.



كما يُنصح بتناول توابل مثل الكركم لتخفيف الألم، والقضايا المرتبطة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل، إلى جانب أهميته لتقليل الاكتئاب.



ويُعتبر البروتين النباتي هو المفضل في الخمسينات من العمر، لضمان عدم ارتفاع الكوليسترول، لكن ينبغي تناول البيض لأهميته في وظائف الذاكرة.



الستينات

بداية من سن الستين وما بعده، والتي ستحتل فيه الخضراوات مركز الصدارة، ينبغي الحرص على إضافة زيت الزيتون إلى الطعام.



وينصح بتناول التوت والفراولة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، وتفادي الدهون الصلبة الحيوانية قدر الإمكان.