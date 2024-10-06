تعرف على الفوائد الصحية للجوز الأخضر

الوكيل الاخباري- يعد الجوز الأخضر من المكونات الغذائية الغنية بالفوائد الصحية. الجوز، بشكليه الأخضر واليابس، كان ولا يزال من المكسرات التي تحظى بشعبية واسعة بين محبي الأغذية الصحية.



قد يتساءل الكثيرون عن القيمة الغذائية لهذا النوع من الجوز وما إذا كان يحتوي سعرات حرارية عالية أم يمكن استهلاكه ضمن نظام غذائي متوازن. إليكم أفضل أنواع المكسرات.



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ويعتبر الجوز الأخضر من المصادر الغذائية الغنية بالعناصر المفيدة، ويستخدم في العديد من المطابخ حول العالم بطرق متنوعة، سواء في السلطات أو الحلويات أو العصائر الطبيعية.



لكن ماذا عن سعراته الحرارية؟



عند الحديث عن الجوز الأخضر تحديدًا، تجدر الإشارة إلى أنه ليس هناك بيانات دقيقة على نطاق واسع حول عدد السعرات الحرارية التي يحتوي عليها مقارنةً بالجوز الناضج.



يقدر أن 100 غرام من الجوز الأخضر يحتوي تقريبًا 600 إلى 700 سعرة حرارية، وذلك بناءً على نسبة الدهون العالية التي يتميز بها.



إلى جانب السعرات الحرارية العالية، فإن الجوز الأخضر غني بالعديد من العناصر الغذائية الأخرى التي تجعل منه إضافة مفيدة لأي نظام غذائي. إليكم بعض الفوائد الصحية للجوز الأخضر:



غني بالأوميغا-3: الجوز مصدر مهم للأحماض الدهنية أوميغا-3، التي تلعب دوراً حيوياً في دعم صحة القلب والشرايين، وتقليل الالتهابات، وتعزيز صحة الدماغ.



مضادات الأكسدة: يحتوي الجوز الأخضر على مستويات مرتفعة من مضادات الأكسدة، وهي مواد تساعد في مكافحة الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

فيتامين “إي”: الجوز الأخضر غني بفيتامين “إي” الذي يعمل على تعزيز صحة الجلد والشعر ويحمي من تأثيرات الشيخوخة المبكرة.



الألياف: يعد الجوز الأخضر مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية، التي تؤدي دورًا مهمًا في تحسين الهضم، وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، ودعم الشعور بالشبع لفترة أطول.



الفيتامينات والمعادن: يحتوي الجوز الأخضر مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية مثل المغنيسيوم، النحاس، الفوسفور، وفيتامينات ب المختلفة، والتي تؤدي جميعها أدوارًا مهمة في دعم الصحة العامة.







