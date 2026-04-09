الخميس 2026-04-09 11:13 م

تعرف على فوائد استنشاق روائح الحمضيات

تعبيرية
الخميس، 09-04-2026 01:57 م

الوكيل الإخباري-   تشير الدكتورة يكاتيرينا سيرغييفا، إلى أن استنشاق روائح الحمضيات يمكن أن يقلل من مستوى التوتر من خلال تأثيرها على الجهاز العصبي.

اضافة اعلان

 

وتقول: "عند استنشاق روائح الحمضيات، تحفز جزيئات المركبات الأساسية، وخاصة الليمونين، مستقبلات الشم في الأنف، التي ترسل إشارة فورية إلى الجهاز الحوفي في الدماغ، المسؤول عن العواطف والذاكرة، الذي بدوره يقلل من نشاط محور الغدة النخامية-الوطائية-الكظرية، ما يؤدي إلى انخفاض إنتاج الكورتيزول والأدرينالين".

ووفقا لها، يلاحظ أعلى تأثير لليمون والبرتقال، لأنهما يحتويان على أعلى تركيز لمركب الليمونين. كما أن للجريب فروت تأثيرا أيضا، بيد أن رائحته غالبا ما تكون منعشة.

وتشير الطبيبة، إلى أنه للحصول على هذا التأثير، يجب استنشاق رائحة الحمضيات لمدة 5-10 دقائق، مع أخذ أنفاس عميقة وهادئة. ويمكن استخدام هذه الطريقة كوسيلة يومية لتخفيف التوتر، مثلا في الصباح أو قبل النوم.

ووفقا لها، لا يوج فرق كبير بين رائحة الفاكهة الطازجة والزيوت العطرية الطبيعية، ولكن تأثير الزيوت أكثر ثباتا. أما العطور الاصطناعية، فلا تعطي تأثيرا مماثلا ، لذلك يجب استخدام العلاج بالروائح فقط في حال عدم وجود حساسية.

 
 


