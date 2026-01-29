تعرّف على فوائد الكوسا الصحية المذهلة

06:51 ص

الوكيل الإخباري- تُعدّ الكوسا من الخضروات الصيفية المفيدة والمغذية، إذ تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين A وفيتامين C، إلى جانب البوتاسيوم والمغنيسيوم.





وتسهم الكوسا في تعزيز صحة القلب من خلال خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية، بفضل احتوائها على نسبة عالية من الألياف والماء. كما تساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل مشاكل الإمساك عبر تنشيط حركة الأمعاء.



وتتميز الكوسا باحتوائها على مضادات أكسدة تساهم في مكافحة الالتهابات وتحسين صحة الجلد، إضافة إلى كونها منخفضة السعرات الحرارية، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للراغبين في إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه.



ويمكن تناول الكوسا بطرق متعددة مثل الشواء أو الطهي أو إضافتها نيئة إلى السلطات، لتكون إضافة صحية ولذيذة إلى الوجبات اليومية.

