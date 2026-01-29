الخميس 2026-01-29 08:36 ص

تعرّف على فوائد الكوسا الصحية المذهلة

الكوسا
الكوسا
 
الخميس، 29-01-2026 06:51 ص
الوكيل الإخباري-   تُعدّ الكوسا من الخضروات الصيفية المفيدة والمغذية، إذ تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين A وفيتامين C، إلى جانب البوتاسيوم والمغنيسيوم.اضافة اعلان


وتسهم الكوسا في تعزيز صحة القلب من خلال خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية، بفضل احتوائها على نسبة عالية من الألياف والماء. كما تساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل مشاكل الإمساك عبر تنشيط حركة الأمعاء.

وتتميز الكوسا باحتوائها على مضادات أكسدة تساهم في مكافحة الالتهابات وتحسين صحة الجلد، إضافة إلى كونها منخفضة السعرات الحرارية، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للراغبين في إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه.

ويمكن تناول الكوسا بطرق متعددة مثل الشواء أو الطهي أو إضافتها نيئة إلى السلطات، لتكون إضافة صحية ولذيذة إلى الوجبات اليومية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم العراق

فن ومشاهير وفاة فنان عراقي شهير

الضباب يلف مناطق واسعة من المملكة والأمن يوجّه تحذيراته للمواطنين

أخبار محلية الضباب يلف مناطق واسعة من المملكة والأمن يوجّه تحذيراته للمواطنين

3 إصابات متوسطة في حادثي تصادم خلال 24 ساعة

أخبار محلية 3 إصابات متوسطة في حادثي تصادم خلال 24 ساعة

بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، 1807 أطنان، فيما بلغت كمية الفواكه 560 طنا، والورقيات 255 طنا. وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف ا

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

حاملة الطائرات الأميركية

عربي ودولي ترامب يدرس قصف إيران لدعم احتجاجات جديدة

لماذا تضعف ذاكرتنا مع التقدم في العمر؟

طب وصحة لماذا تضعف ذاكرتنا مع التقدم في العمر؟

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي سي إن إن: ترامب يدرس شن هجوم على إيران بعد فشل محادثات بشأن برنامجها النووي

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل



 






الأكثر مشاهدة