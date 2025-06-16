تعيق نمو العضلات- 5 مكملات الغذائية ممنوعة للرياضيين

فيما يلي، يستعرض "الكونسلتو" نقلًا عن موقع EatingWell، قائمة بأبرز المكملات التي يُفضل تجنبها إذا كنت تسعى لبناء كتلة عضلية صحية ومتناسقة.
❌ مكملات غذائية ممنوعة لبناء العضلات:
1. المكملات المثبطة للشهية
تقلل من كمية الطعام المتناول، ما يحرم الجسم من العناصر الأساسية اللازمة لنمو العضلات.
✋ بعض هذه المكملات تحتوي على مواد ضارة أو غير خاضعة للرقابة.
2. مكملات زيادة الوزن
تزيد الدهون أكثر من العضلات بسبب احتوائها على سعرات حرارية عالية ودهون مشبعة، دون تزويد الجسم بما يكفي من الفيتامينات والمعادن.
3. مضادات الأكسدة بجرعات عالية (مثل فيتامين C)
رغم فائدتها المناعية، إلا أن الجرعات المرتفعة تعيق تضخم العضلات عن طريق تقليل الجذور الحرة الضرورية للإشارات الخلوية.
4. مكملات الهرمونات
قد تسبب اختلالًا هرمونيًا على المدى البعيد، يؤدي إلى إبطاء أو حتى إيقاف عملية النمو العضلي.
5. النياسين (فيتامين B3)
رغم أنه يمنح طاقة فورية قبل التمرين، إلا أن الجرعات العالية قد تؤثر سلبًا على بناء العضلات.
📌 نصيحة خبير:
قبل تناول أي مكمل غذائي، يُفضل استشارة اختصاصي تغذية أو طبيب رياضي لتقييم الاحتياج الحقيقي وتفادي أي أضرار جانبية.
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