تغذية الأطفال.. أفضل الأطعمة لنمو صحي وسليم

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني تمنح الطاقة وتعزز الهضم، بينما الدهون الصحية من المكسرات وزيت الزيتون تدعم نمو الدماغ. من المهم تجنب الأطعمة الغنية بالسكر والدهون المشبعة، وتشجيع الطفل على شرب الماء بدل العصائر المُحلّاة والمشروبات الغازية.
التنوع في الغذاء والنظام المنتظم للوجبات يضمن نموًا متوازنًا للأطفال ويحميهم من النقص الغذائي والأمراض المستقبلية.
-
أخبار متعلقة
-
بروتين جديد قد يغيّر طرق علاج الكوليسترول وأمراض القلب.. تعرفوا عليه
-
دليل الاستعداد الصحي لرمضان 2026
-
وسيلة استرخاء شائعة قد تحرمك من النوم العميق
-
تأثير أدوية إنقاص الوزن على عادات التسوق الغذائي
-
لمحاربة الشيخوخة.. ركزوا على هذه الاطعمة!
-
هل يساعد الأفوكادو في الوقاية من التهابات المسالك البولية؟
-
طريقة بسيطة للوقاية من مرض الكبد الدهني
-
أخطاء شائعة في تناول الطعام تضعف فائدته الصحية