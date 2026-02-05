تغذية الأطفال.. أفضل الأطعمة لنمو صحي وسليم

10:38 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763364 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تغذية الأطفال الجيدة هي أساس نموهم الصحي وتطورهم العقلي والجسدي. يُنصح بتقديم وجبات متوازنة تحتوي على البروتينات (مثل البيض واللحوم والدواجن)، والكالسيوم (في الحليب والأجبان واللبن)، والفيتامينات والمعادن من الفواكه والخضروات الملونة. اضافة اعلان





الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني تمنح الطاقة وتعزز الهضم، بينما الدهون الصحية من المكسرات وزيت الزيتون تدعم نمو الدماغ. من المهم تجنب الأطعمة الغنية بالسكر والدهون المشبعة، وتشجيع الطفل على شرب الماء بدل العصائر المُحلّاة والمشروبات الغازية.



التنوع في الغذاء والنظام المنتظم للوجبات يضمن نموًا متوازنًا للأطفال ويحميهم من النقص الغذائي والأمراض المستقبلية.

تم نسخ الرابط





