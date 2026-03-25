تغييرات بسيطة في نمط الحياة تقلل خطر أمراض القلب بنسبة كبيرة

وأظهرت النتائج أن إضافة نحو 11 دقيقة من النوم يوميا، إلى جانب 4.5 دقائق من المشي السريع، وتناول ربع كوب إضافي من الخضروات، قد يرتبط بانخفاض يقارب 10% في خطر الإصابة بهذه الأحداث الصحية الخطيرة.
كما بيّنت الدراسة أن تبني نمط حياة أكثر شمولا، يشمل النوم لمدة تتراوح بين 8 و9 ساعات يوميا وممارسة نشاط بدني معتدل إلى شديد لمدة لا تقل عن 42 دقيقة يوميا واتباع نظام غذائي صحي، يمكن أن يؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية بنسبة تصل إلى 57%.
كما أشار البروفيسور إيمانويل ستاماتاكيس، أحد المشاركين في إعداد الدراسة، إلى أن الفريق يعمل على تطوير أدوات رقمية تساعد الأفراد على تبني عادات صحية مستدامة، من خلال معالجة التحديات اليومية التي قد تعيق الالتزام بنمط حياة صحي.
