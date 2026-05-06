الأربعاء 2026-05-06 01:11 م

تمارين رياضية تحسّن صحة القلب والشرايين

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 06-05-2026 12:25 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة حديثة أن تمارين التمارين المتقطعة عالية الكثافة تُعد من أفضل أنواع التمارين لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

اضافة اعلان


وحلّل القائمون على الدراسة نتائج 37 بحثًا شملت أكثر من 6800 مريض يعانون من مشكلات في القلب والشرايين، ليتبين أن التمارين الرياضية مفيدة لصحة الأوعية الدموية بشكل عام، إلا أن التأثير يختلف بحسب نوع التمرين.


ولوحظت التحسينات الأكثر وضوحًا لدى الأشخاص الذين يمارسون تمارين HIIT، حيث ساعدت على توسيع الأوعية الدموية، وهو مؤشر رئيسي على صحة الجهاز القلبي الوعائي، فيما حققت التمارين المعتدلة نتائج إيجابية، ولكن بدرجة أقل.


ويعتقد العلماء أن التناوب بين فترات الراحة والجهد العالي خلال هذا النوع من التمارين يزيد من تدفق الدم ويحفّز إنتاج أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على حماية الأوعية الدموية وتحسين مرونتها.
وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج قد تغيّر أساليب إعادة تأهيل مرضى القلب، إذ يمكن للبرامج الأعلى كثافة—عند تطبيقها تحت إشراف طبي—أن تكون أكثر فاعلية من البرامج التقليدية.


ويشدد خبراء الصحة على أهمية اختيار التمارين بما يتناسب مع الحالة الصحية لكل شخص، مع ضرورة ممارستها تحت إشراف مختصين، خاصة لمرضى القلب.


كما تؤكد التوصيات أن الانتظام في ممارسة الرياضة يسهم في تقوية عضلة القلب، وتحسين كفاءة الأوعية الدموية، وخفض مستويات الكوليسترول الضار، ما يقلل من مخاطر انسداد الشرايين وارتفاع ضغط الدم.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

انطلاق قمة ثلاثية في الأردن لبحث تعزيز التعاون الإقليمي

أخبار محلية انطلاق قمة ثلاثية في الأردن لبحث تعزيز التعاون الإقليمي

تطور صامت داخل الجسم يفسّر داء السكري من النوع الثاني

طب وصحة تطور صامت داخل الجسم يفسّر داء السكري من النوع الثاني

إطلاق رحلات جوية مباشرة بين العقبة والرياض وأبو ظبي

أخبار محلية إطلاق رحلات جوية مباشرة بين العقبة والرياض وأبو ظبي

ي

أخبار محلية بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية واتحاد الجامعات العربية

بعد تبرئة والده... هذا أوّل تعليق من الفنان محمد شاكر

فن ومشاهير بعد تبرئة والده... هذا أوّل تعليق من الفنان محمد شاكر

قبل الفطور أم بعده؟.. ما التوقيت الصحي لتنظيف الأسنان؟

فن ومشاهير قبل الفطور أم بعده؟.. ما التوقيت الصحي لتنظيف الأسنان؟

ب

أخبار محلية وزير الزراعة: الأردن آمن غذائيا ومستقر رغم التحديات

تطورات مقلقة .. إجلاء مصابين بفيروس هانتا من سفينة راسية

عربي ودولي تطورات مقلقة .. إجلاء مصابين بفيروس هانتا من سفينة راسية



 
 






الأكثر مشاهدة

 