تمارين رياضية هامة تعزز قوة الدماغ

الوكيل الإخباري- وجدت دراسة جديدة أن ممارسة تمارين محددة في صالات الألعاب الرياضية تعزز الذاكرة وتحسن الأداء الإدراكي لدى البالغين الأصحاء.



وقال علماء أمريكيون إن تمارين رفع الأثقال لمدة تزيد قليلا عن 40 دقيقة يعزز الذاكرة طويلة المدى ويحسن الوظائف التنفيذية، مثل سرعة المعالجة والذاكرة العاملة. ورغم أن الدراسة ركزت على تمارين الأثقال كشكل من أشكال تدريب المقاومة، فإن العلماء أكدوا أن أنشطة المقاومة الأخرى، مثل القرفصاء وثني الركبة، يُتوقع أن تعطي نتائج مماثلة.

اضافة اعلان



وأجريت الدراسة في جامعة بيردو في إنديانا، حيث تابع العلماء 121 بالغا تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاما وقسموهم إلى مجموعتين. وخضع جميع المشاركين لاختبارات لياقة القلب والأوعية الدموية وتم سؤالهم عن نمط حياتهم.



وبعد يومين، أُخذت عينات دم من المشاركين وخضعوا لتخطيط كهربية الدماغ (EEG) لتسجيل النشاط الكهربائي للدماغ. ثم قامت المجموعة الأولى بأداء تمارين الأثقال متوسطة الشدة، بينما شاهدت المجموعة الثانية فيديوهات لأشخاص بالغين يمارسون تمارين المقاومة.



واستمرت جلسة التمارين 42 دقيقة، شملت دقيقتين إحماء، تلتها مجموعتان من 10 تكرارات لكل تمرين، مثل ضغط الصدر وثني العضلة ذات الرأسين في مقدمة الذراع وضغط الساق وتمديد العضلات بالكابل.



وبعد الانتهاء، أخذ فريق البحث عينات دم إضافية وأجروا تخطيطا آخر للدماغ. وأظهرت النتائج أن المجموعة التي قامت بالتمارين شهدت تحسنا في أوقات استجابة الذاكرة العاملة مقارنة بالمجموعة التي شاهدت الفيديوهات.



وأوضح العلماء أن سبب هذا التحسن غير محدد بدقة، لكنهم افترضوا أن زيادة حمض اللاكتيك في الدم (مؤشر على إرهاق العضلات) وارتفاع ضغط الدم بعد التمرين قد يعززان سرعة الوظائف التنفيذية، ما يحسن الأداء الإدراكي. وأضافوا أن دمج تمارين المقاومة في برامج التمارين الرياضية قد يحقق فوائد ملموسة للوظائف التنفيذية.



وأكدت أبحاث سابقة أن ممارسة الرياضة بانتظام مع بلوغ منتصف العمر قد تساعد في الحفاظ على الوظائف الإدراكية وإبطاء ظهور الخرف. ووجد علماء إسبان، في دراسة شملت أكثر من 300 بالغ تتراوح أعمارهم بين 45 و65 عاما، أن ممارسة ساعتين ونصف أسبوعيا من النشاط البدني قللت من احتمالية انتشار بروتين الأميلويد السام في الدماغ، المرتبط بمرض الزهايمر. كما تبين أن رفع الأثقال ثلاث مرات أسبوعيا يمكن أن يقلل العمر البيولوجي للفرد 8 سنوات تقريبا.